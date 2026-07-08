대전 숙박 예약 시 2만원 할인 쿠폰 지급 15% 중복 쿠폰 적용으로 휴가비 절감 오는 14일까지 발급·이달 말 체크인

[헤럴드경제=김명상 기자] ‘빵지 순례’로 유명한 대전 지역의 숙박 비용을 줄여주는 행사가 열린다.

여행·여가 플랫폼 여기어때는 오는 14일까지 대전 지역의 호텔, 펜션, 캠핑, 홈&빌라를 예약하는 고객에게 2만 원 숙박 할인 쿠폰을 제공한다. 이 쿠폰은 이달 말까지 체크인하는 일정으로 사용할 수 있다. 여기어때가 자체 발급하는 15% 할인 쿠폰과 중복 적용이 가능해 이용객은 숙박 비용을 줄일 수 있다.

아울러 대전시는 가족 단위 여행객을 위해 이달부터 10월까지 ‘별빛 따라 걷는 숲마실’ 프로그램을 운영한다. 참가자들은 밤 숲길을 산책하는 오감체험과 함께 청사초롱 만들기, 윤슬거리 분수쇼 관람 등을 체험할 수 있다. 대전 스타디움 투어와 프로축구 홈경기 관람, 대전 관광을 연계한 ‘스포트립’ 상품도 함께 마련됐다.

강희경 여기어때 제휴마케팅전략팀장은 “대전은 유명한 빵투어뿐만 아니라 야간에 즐기는 숲체험부터 스포츠 트립까지 콘텐츠가 풍성해 온 가족이 즐기기 좋다”며 “이번 프로모션을 활용해 실속 있는 대전 여행을 떠나보기 바란다”고 말했다.