[헤럴드경제=문영규 기자] 노벨문학상 수상 작가 한강이 운영해온 것으로 유명한 독립서점 ‘책방오늘’이 8년 만에 문을 닫았다.

책방오늘은 지난 7일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “책방오늘이 서촌에서 마지막으로 문을 여는 날”이라며 폐업 사실을 알렸다.

서점 측은 지난달 말 “양재동을 떠나 서촌 통의동의 골목에서 손님들을 맞이한지 꼭 3년이 되는 이날 이 공간에서의 마지막 영업을 하게 됐다”고 밝힌 바 있다.

서점 측은 “열 평 남짓한 공간을 임대해 수선하고 불을 밝히고 책을 들여 손님들과 만나고 계절마다 ‘작가의 서가’를 소개하고 낭독회와 워크숍들을 열며 좋은 분들과 함께 할 수 있어 의미 깊었던 시간이었다”고 돌이켰다.

그러면서 “2018년 7월부터 본격적으로 준비하기 시작해 9월에 처음 문을 연 서점이니, 꼭 8년이 되는 때에 책방의 여정을 일단 멈추게 됐다”며 “다시 문을 열게 될 시기와 장소는 아직 정해지지 않았다”고 덧붙였다.

책방오늘은 입주 건물이 매매된 후 폐업이 결정된 것으로 전해졌다. 한강이 노벨문학상을 수상하며 서점에 대한 관심이 크게 높아졌고 많은 인파가 몰리며 인근 부동산 가격도 상승한 것으로 알려졌다.

지난 2018년 서울 서초구 양재동에서 문을 연 책방오늘은 지난 2023년 7월 종로구 통의동으로 자리를 옮겼다.

한강은 직접 서점 매대에 소개 글을 쓰고 책도 진열했으며 각종 행사를 기획하는 등 운영에 각별한 애정을 보였다.

지난 2024년 10월엔 한강이 노벨문학상을 수상하면서 인파가 대거 몰려 영업이 일시 중단되기도 했다.

그는 2021년 8월 서점 대표이사에서 물러나 사내이사를 맡아온 것으로 전해졌다.

게시물을 본 누리꾼들은 “책방지기님들의 환대와 추천 덕분에 늘 좋은 책을 만났다, 그동안 애 많이 쓰셨다”, “한반의 인연이었지만 감사했다, 늦은 저녁 피아노 연주도 마음과 기억에 남았다” 등 격려의 댓글을 올리기도 했다.