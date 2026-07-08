신동화 시장 “주민들이 소통하고 화합하는 지역공동체 중심 공간 될 것”

[헤럴드경제=박준환 기자]구리시(시장 신동화)가 지난 7일 교문1동 행정복지센터 신청사 4층 대강당에서 신동화 구리시장을 비롯해 양경애 구리시의회 의장, 박석윤 국회의원 보좌관, 구리시의회 의원, 기관·단체장, 교문1동 기간단체 회원, 주민 등 130여명이 참석한 가운데 교문1동 행정복지센터 신청사 개청식을 개최했다.

이날 개청식은 식전 공연을 시작으로 현판 제막과 색줄 자르기, 국민의례, 경과보고, 기념사와 축사, 축하 떡 자르기, 기념 촬영 순으로 진행됐다.

교문1동 행정복지센터는 기존 청사의 노후화와 협소한 공간 문제를 해소하고 더욱 쾌적한 행정서비스를 제공하기 위해 새롭게 건립됐다. 지하 1층, 지상 4층 규모로 민원실과 복지상담실, 회의실, 주민자치 프로그램실, 다목적 강당 등을 갖췄으며, 행정과 복지, 문화 기능을 아우르는 주민 중심의 복합 행정 공간으로 조성됐다.

신동화 구리시장은 기념사를 통해 “교문1동 행정복지센터는 단순한 행정기관을 넘어 주민들이 소통하고 화합하는 지역공동체의 중심 공간이 될 것”이라며 “앞으로도 시민 누구나 편리하게 이용할 수 있는 행정 환경을 조성하고 주민 삶의 질을 높이는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 이날 개청식에는 교문1동과 자매결연을 맺은 강원도 고성군 거진읍 주민자치회도 참석해 개청을 함께 축하했다. 윤영배 주민자치회장을 비롯한 방문단은 기념식수 행사에 참여하며 양 지역의 우호와 협력 의지를 다졌으며, 앞으로의 지속적인 교류 활성화 방안에 대해 의견을 나누는 시간도 가졌다.