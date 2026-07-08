주말 11~12일 10~19시 반포한강공원, 피카소벽화 거리 등 글로벌 현장 이벤트 개최 이용자 교류하는 ‘커뮤니티 허브’와 트레이딩존·배틀존, 대형 피카츄 벌룬도 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)가 오는 주말인 11~12일 반포한강공원, 피카소벽화 거리 등 고터·세빛 관광특구 일대에서 ‘Pokémon GO Fest 2026 : 글로벌’ 서울 현장 이벤트가 개최된다고 밝혔다.

‘Pokémon GO’는 증강현실 기술(AR)을 이용해 현실 세계를 직접 걸어 다니며 포켓몬과 만나고 탐험하는 게임으로, ‘Pokémon GO Fest’는 전 세계 ‘Pokémon GO’ 이용자들이 참여할 수 있는 글로벌 이벤트다. 나이언틱이 주최하고 서초구가 후원하는 ‘Pokémon GO Fest 2026 : 글로벌’ 서울 현장 이벤트는 게임 이용자뿐만 아니라 고터·세빛 관광특구를 찾는 방문객이라면 누구나 함께 즐길 수 있는 다양한 체험형 콘텐츠를 선보인다.

오전 10시부터 오후 7시까지 반포한강공원에서 열리는 이번 현장 이벤트에서는 이용자들이 한자리에 모여 교류하는 ‘커뮤니티 허브’를 중심으로 ▷트레이딩존 ▷배틀존 등 참여형 콘텐츠가 마련된다.

또, 대형 피카츄 벌룬과 포토존 등 풍성한 볼거리도 마련해 현장 분위기를 한층 끌어올릴 계획이다. 특히 이번 이벤트에서는 ‘메가뮤츠X’와 ‘메가뮤츠Y’가 국내 최초로 공개돼 일찍부터 큰 관심이 이어지고 있다. 고터·세빛 관광특구 내 피카소벽화 거리에서도 해당 포켓몬을 만나볼 수 있어 행사장 전역에서 축제 분위기를 느낄 수 있을 것으로 기대된다.

구는 많은 인파가 몰리는 야외 행사의 특성을 고려해 안전사고 예방과 시민 불편 최소화에 만전을 기할 방침이다. 이를 위해 서초경찰서 등 유관기관과 함께 행사 안전관리계획을 사전 심의하고, 행사 시작 전 위험요인을 면밀히 점검해 안전대책을 보완·강화할 계획이다.

아울러 주요 동선과 혼잡 예상 구역을 중심으로 현장 대응체계를 재확인하는 등 방문객들이 안전하게 행사를 즐길 수 있도록 철저히 대비할 예정이다.

전성수 서초구청장은 “이번 ‘Pokémon GO Fest : 글로벌’ 서울 현장 이벤트는 고터·세빛 관광특구가 글로벌 관광거점으로 한 단계 도약하는 의미 있는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 민간과의 협력을 바탕으로 남녀노소 모두가 즐길 수 있는 체험형 콘텐츠를 지속적으로 유치·발굴해, 고터·세빛 관광특구를 누구나 다시 찾고 싶은 글로벌 관광명소로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.