7~8월 매주 토요일 오전 11시~오후 2시까지 추가 개방, 폭염 속 필수·이동노동자의 건강권 및 휴식권 보호...얼음 생수, 안마의자 등 안전한 근무 위한 휴식 지원, 상반기 만족도 조사 결과 쉼터 이용자 96% 만족

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 유보화)는 여름철 폭염으로부터 필수노동자와 이동노동자를 보호하기 위해 7월과 8월 두 달간 ‘성동 필수·플랫폼 노동자 쉼터’를 토요일까지 확대 운영한다고 밝혔다.

‘성동 필수‧플랫폼 노동자 쉼터’(성수일로 111, 212호)는 근무지가 특정되지 않아 이동하며 일하는 필수·플랫폼 노동자의 근로환경 개선과 휴식 지원을 위해 조성된 공간이다.

폭염 속 휴식이 필요한 필수·플랫폼 노동자들이 주말에도 편안하게 이용할 수 있도록 지원하기 위해 올해 7월과 8월에는 기존 평일 운영에 더해 매주 토요일(공휴일 제외)에도 오전 11시부터 오후 2시까지 확대 운영된다.

토요일 운영시간은 평소 쉼터 이용자의 약 70%가 이용하는 시간대에 맞췄으며, 주말에도 쉼터를 개방해 폭염 기간 이동 노동자의 건강권 및 휴식권을 보장하고 안전한 근로환경 조성에 기여할 것으로 기대된다.

특히 지난해에는 8월 한 달간 토요일 시범 운영을 실시한 결과, 이용자들의 만족도가 높았으며, 운영 기간 확대를 요청하는 의견도 있었다.

이에 구는 올해 주말 운영 기간을 7월과 8월 두 달로 확대해 이용자들의 수요를 반영한 맞춤형 휴식 지원을 강화한다.

‘성동 필수·플랫폼 노동자 쉼터’는 폭염에도 쾌적한 휴식이 가능하도록 적절한 온·습도를 유지하고 있으며, 무더위를 식힐 수 있는 얼음 생수를 제공하고 있다.

또, 개인 휴게실 내 안마의자 이용과 휴대전화 충전도 할 수 있어 휴식을 통한 체력 회복과 함께 안전한 근무를 위한 재정비를 지원한다.

실제 쉼터는 이동 노동자들의 실질적인 휴식 공간으로 자리매김하고 있다. 올해 상반기 실시한 쉼터 이용자 만족도 조사에서는 종합 만족도 96%를 기록했으며, 이용자의 55%가 주 3회 이상 쉼터를 이용하는 것으로 나타났다.

아울러, 쉼터에서는 매월 둘째·넷째 주 목요일 오후 2시부터 5시까지 상담프로그램도 운영하고 있다. 둘째 주는 노무상담, 넷째 주 심리상담을 진행하며, 해당 분야의 전문가가 직접 상담을 제공한다. 상담 예약은 방문 또는 성동구청 누리집(홈페이지) 신속예약 시스템을 통해 신청할 수 있다.

유보화 성동구청장은 “여름철 폭염으로부터 필수·플랫폼 노동자들의 건강을 보호하기 위해 토요일 확대 운영을 추진하게 됐다”며 “앞으로도 현장의 목소리를 적극 반영해 노동자들이 안전하고 편안하게 이용할 수 있는 쉼터를 만들어 나가겠다”고 말했다.