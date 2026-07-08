[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도의회는 7일 제364회 임시회 제2차 본회의를 열어 상임위원회 위원을 선임하고 위원장 및 부위원장을 선출했다.

도의회는 의장단 선정에 이어 상임위원장 선출을 마무리함으로써 제13대 경북도의회 전반기 원 구성을 완료했다.

제13대 전반기 7개 상임위원회 위원장으로 의회운영위원장 최병근(김천), 기획경제위원장 김창혁(구미), 행정보건복지위원장 김일수(구미), 문화환경위원장 김대진(안동), 농수산위원장 이철식(경산), 건설소방위원장 이우청(김천), 교육위원장 정한석(칠곡)의원이 각각 선출됐다.

최병근 의회운영위원장은 “의회운영위원회는 의원들의 의정활동을 가장 가까이에서 지원하고, 의회의 원활한 운영을 뒷받침하는 중요한 역할을 맡고 있다”고 말했다.

김창혁 기획경제위원장은 “동료 선후배 의원님들과 열린 자세로 협의하고 집행부와 긴밀히 소통해 우리 기획경제위원회가 가장 모범적으로 운영될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

김일수 행정보건복지위원장은 “도민의 안전과 복지증진, 저출생과 지방소멸 위기 극복 등 도민의 삶과 함께하는 의정생활을 통해 도민의 행복을 책임지는 위원장이 되도록 최선을 다할 것”이라고 했다.

김대진 문화환경위원장은 “의장단과의 가교 역할을 충실히 이행하며 집행부와 원활한 소통으로 도민의 삶에 실질적인 도움이 되는 정책과 대안을 마련하는 데 힘을 모으겠다”고 소감을 전했다.

이철식 농수산위원장은 “농어업인의 대변자로서 현장의 목소리를 꼼꼼히 듣고 지속 가능한 농어촌과 경쟁력 있는 농수산업을 위해 최선을 다하겠다”고 당선소감을 밝혔다.

이우청 건설소방위원장은 “대구경북신공항 건설 등 핵심 SOC 사업의 성공과 재난 없는 안전한 경북을 위해 소관 상임위원장으로서 열과 성을 다하겠다”고 전혔다.

정한석 교육위원장은 “현장의 목소리에 귀 기울이고 학생과 학부모, 교직원, 지역사회가 함께 공감할 수 있는 의정활동을 펼칠 수 있도록 노력을 다하겠다”고 말했다.

한편 각 상임위원회는 8일부터 소관 부서의 업무보고를 받으며 제13대 경상북도의회 전반기 의정활동을 본격적으로 시작한다.