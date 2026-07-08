EU 부패방지국 “유명 상표 도용 제품” 루마니아·세르비아·스페인서 적발 “품질검사 안 거쳐 안전 우려” 성매개감염병 확산 위험 경고

[헤럴드경제=서지연 기자] 중국산 가짜 콘돔 20만개 이상이 유럽에서 유통된 것으로 드러났다. 이 제품들은 유명 상표를 무단 도용한 위조품으로, 세관에는 ‘장난감’으로 허위 신고된 것으로 조사됐다.

7일(현지시간) 유럽연합(EU) 부패방지국(OLAF)에 따르면 루마니아와 세르비아, 스페인 등에서 적발된 위조 콘돔을 조사한 결과 해당 제품들은 중국의 한 공급업체에서 유럽으로 유입된 것으로 확인됐다.

OLAF는 이 콘돔들이 유명 상표와 로고를 무단으로 도용해 유통됐다고 밝혔다. 다만 어떤 브랜드가 도용됐는지는 공개하지 않았다.

적발된 가짜 콘돔은 20만개 이상으로, 시가로는 20만유로(약 3억5000만원)가 넘는다. 이들 제품은 모두 중국의 동일 업체에서 공급됐으며 세관 신고 과정에서는 ‘장난감’으로 허위 기재된 것으로 나타났다.

페트르 클레멘트 OLAF 국장은 “위조 콘돔은 시험과 품질 관리를 거치지 않기 때문에 안전하지 않다”며 “성매개감염병 확산을 초래할 수 있다”고 경고했다.

OLAF는 적발된 제품들이 유통기한과 안정성, 오염 관련 시험 등 의료기기에 적용되는 EU 품질 요건을 충족하지 못했다고 설명했다.

EU 당국은 위조 의료제품이 단순한 상표권 침해를 넘어 소비자 건강과 공중보건을 위협할 수 있다고 보고 관련 유통망에 대한 조사를 이어갈 방침이다.