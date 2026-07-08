미국 뉴욕 증시가 7일(현지시간) 반도체주의 급락과 국제유가 급등의 영향으로 하락장으로 돌아섰다.

미국 뉴욕 증시의 3대 주요 지수는 이날 일제히 하락 마감했다. 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 130.76포인트(0.25%) 내린 5만2925.15에 거래를 마쳤고, 스탠다드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 33.58포인트(0.45%) 내린 7503.85로 마감했다. 기술주 중심인 나스닥 종합지수는 전장보다 302.47포인트(1.16%) 내린 2만5818.69로 이날 거래를 마쳤다.

이는 경제의 불확실성이 고조되는 상황의 영향으로 풀이된다. 전날 호르무즈 해협에서 유조선 2척이 이란의 소행으로 추정되는 공격을 받아 미국이 이란산(産) 석유에 대한 제재 유예를 전면 철회하면서, 이날 국제유가가 급등했다. 이날 ICE 선물거래소에서 9월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 74.16달러로 전장 대비 3.01% 상승했다. 뉴욕거래소의 8월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가도 배럴당 70.44달러로 전장 대비 2.76% 올라갔다.

여기에 반도체주 등 일부 정보기술(IT) 관련주들은 하락세를 이어가고 있다. 시장에서는 반도체주가 정점을 찍었다는 전망이 나오면서, 하이퍼스케일러 등 다른 기술주나 ETF 등으로 관심이 옮겨가고 있다.