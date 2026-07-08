[헤럴드경제=나은정 기자] 여행 유튜버 원지(본명 이원지)가 호주 여행 중 캠핑카 업체 직원으로부터 인종차별적 대우를 받은 데 대해 업체 측으로부터 공식 사과와 함께 전액 환불을 받았다고 밝혔다.

원지는 7일 자신의 유튜브 채널에 공개한 ‘원지의 하루’에 ‘호주 캠핑카 직원 막말사건 끝’이라는 제목의 영상에서 “업체 직원의 막말 사건과 관련해 협의가 마무리됐다”고 전했다.

원지는 “캠핑카 업체 COO가 영상을 보고 사과 메일을 보내왔는데, 환불이나 추가 조치에 대한 내용은 없었다”면서 “우리가 가장 원했던 것은 업체가 아닌 해당 직원의 사과와 전액 환불이었다. 만약 과실을 인정하지 못한다면 차량의 방역 기록이라도 공개해 달라고 요구했다”고 설명했다.

결국 원지는 로펌의 법률 지원을 받아 요구사항을 전달한 끝에 공식 사과와 함께 전액 환불을 받게 됐다.

원지는 “우리끼리 상의한 끝에 이 정도에서 사건을 마무리하기로 했다”며 “많은 분이 함께 화를 내주시고 관심을 가져주신 덕분에 업체도 사안의 심각성을 느낀 것 같다. 우리가 액땜했으니 여러분의 여행은 좋은 일만 가득하길 바란다”고 말했다.

앞서 원지는 여행 유튜버 채코제, 캡틴따거와 함께 호주에서 캠핑카 여행을 하던 중 차량 내부에서 빈대를 발견해 업체에 항의했다. 그러나 직원은 “당신들이 빈대를 옮겨왔을 수도 있다”며 책임을 돌렸고, 채코제가 현지 코디네이터와의 소통을 위해 휴대폰을 건네자 “당신 핸드폰은 만지고 싶지 않다. 집에 아이가 있다”며 스피커폰을 켤 것을 요구했다.

원지는 해당 직원이 당시 ‘혐오하는 표정과 하대하는 듯한 제스처’를 취했다고 밝혀 팬들의 공분을 샀다. 이후 원지는 댓글로 “다음 날 방역 결과 실제로 빈대가 발견됐다”며 리뷰를 하지 않는 조건으로 업체 측이 환불을 제안했지만기분이 나빠 환불을 받지 않았다고 설명했다.

한편 원지는 구독자 약 93만 명을 보유한 여행 유튜버로, ENA 예능 프로그램 ‘지구마불 세계여행’ 시리즈에 출연하며 큰 사랑을 받았다.