[헤럴드경제=도현정 기자] 마이크론 등 반도체 기업들이 매 분기 최고 실적을 경신하는 가운데, 모건스탠리는 반도체주의 상승 모멘텀이 약해지고 있다고 진단했다. 투자자들이 하이퍼스케일러(대규모 데이터센터 운영기업) 등 다른 분야로 시선을 돌리고 있다는 것이다.

블룸버그에 따르면 마이클 윌슨 미국 최고주식전략가가 이끄는 모건스탠리 팀은 6일(현지시간) 이 같은 내용의 보고서를 발간했다. 모건스탠리는 아마존·마이크로소프트·메타플랫폼 등으로 대표되는 하이퍼스케일러가 인공지능(AI) 생태계 내에서 탄탄한 핵심 사업을 구축하고 있어, 매력적인 선택지가 된다고 분석했다. 이어 올해 최대 상승 종목군이었던 반도체주는 순환매 여파로 향후 신고가 경신에는 어려움을 겪을 것이라 내다봤다.

반도체 시장이 정점을 찍었다는 분석은 다른 지표로도 확인된다. 미국 주식 시장에 상장된 주요 반도체 기업 30곳의 주가를 바탕으로 산출되는 필라델피아반도체지수는 지난달 고점 대비 약 14% 가량 하락했다. 로이터 통신에 따르면 필라델피아반도체지수는 지난달 한 달 동안 11% 오른 뒤, 최근 2주 사이에 11% 넘게 떨어졌다. 지난해 9월 이후로는 123% 높은 수준이긴 하지만 이달 들어 지속적으로 하락세를 보이고 있다. 반면 UBS의 하이퍼스케일러 바스켓은 지난해 9월 이후 2% 하락하는데 그쳤다.

모건스탠리는 연빙준비제도의 금리 인상에 대한 기대가 후퇴한 것과 국제 유가가 떨어지는 추세 등이 반도체 투자 열기에서 벗어나는 순환매를 부추기고 있다고 지적했다. 모건스탠리는 알파벳·아마존 등이 AI 인프라에 수십억달러를 투입해왔지만 이런 지출을 정당화할 만한 수익이 아직 명확히 확인되지 않고 있다는 점도 재차 강조했다. 다만 단기적으로 “설비투자 규율이 강화될 수 있다”고 덧붙였다.

윌슨 전략가는 블룸버그TV와 인터뷰에서 “하이퍼스케일러는 이제 안정화할 것”이라는 전망을 내비치면서 “반도체주는 조정을 받을 것”이라고 전했다. 그는 이런 괴리가 “지속 가능하지 않다”는 의견도 냈다.

미 증시에서는 지난달 24일 마이크론이 414억5600만달러의 매출 등 깜짝 실적을 낸 이후에도 반도체주의 반등이 이어지지 못하고 있다. 투자자들은 다음달 엔비디아 실적 발표 등으로 AI 반도체 수요를 진단할 것으로 보인다.

윌슨은 반도체주에서 벗어나는 순환매의 수혜 업종으로 경기소비재·운송·바이오테크 등을 꼽았다. 윌슨은 연말 스탠다드앤드푸어스(S&P) 500 목표치로 8000선을 제시했다. 이는 6일 현재 수준(7537.43) 보다 6.1% 가량 상승할 여력이 있다는 의미다.