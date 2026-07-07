“당내 갈등 폭발시키고 보수 갈라놔”

[헤럴드경제=정석준 기자] 박정훈 국민의힘 의원은 7일 “이렇게 징계를 강행할 경우에는 장동혁 대표에 대한 징계 이유, 사퇴 이유만 쌓여간다 이렇게 본다. 우리가 민주당을 비판할 자격이 없어진다”고 강조했다.

박 의원은 이날 CBS 라디오에 출연해 “대변인 문제 그리고 윤리위원장 문제, 당무감사위원장 문제 다 잘못돼서 민심과 다른 방향으로 가고 우리 당을 고립시키고 있는 그런 부분들도 있지 않나”라며 “(윤리위) 그분들도 지금 여론이 이렇게 악화되고 있기 때문에 그렇게 선뜻 결정하지 못하는 게 아닌가 하는 생각도 든다”고 밝혔다.

그는 “우리가 그냥 일방적으로 무소속 후보를 응원하려고 하는 게 아니다”라며 “우리가 집권을 할 수 있는 당으로 가느냐, 안 가느냐 이 방향에, 이 눈높이에서 이 문제를 바라봐야 된다”고 주장했다.

이어 “지금 정점식 원내대표도 이 징계가 잘못됐다는 취지의 얘기를 여러 번 하지 않았나”라며 “우리 당의 친한계만의 문제로 이걸 국한시켜서는 안 된다. 상식적인 우리 당의 다수의 의원들의 생각”이라고 덧붙였다.

장동혁 대표에 대해서는 “당을 어렵게 만든 사람이 누구고, 지방선거에서 그것 때문에 심판을 받은 사람”이라고 평가하며 “한동훈 의원이 쓰지도 않은 글을 가지고 한동훈 동명이인이 쓴 글을 가지고 징계를 해서 제명을 해버렸다. 그래서 당내 갈등을 폭발시키고 보수를 둘로 갈라놨다”고 주장했다.

그러면서 “자기가 입지가 점점 좁아지고 사퇴했을 경우 정치적 미래가 없다, 스스로 보고 사퇴하지 않기 위한 일종의 최후의 카드를 쓰고 있는 건데. 그거는 두려움 때문이라고 본다”며 “장동혁 대표가 그 두려움에서 벗어난다면 본인에게도 정치적으로 한 번 더 기회는 올 수 있다. 그러니까 제발 이성을 되찾았으면 좋겠다”고 말했다.