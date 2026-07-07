7일 나토 정상회의 방산 포럼서 발표 지난해 GDP 5% 국방비 지출 결의…美 “중간 점검한다” 하자 “이미 GDP 4% 국방·안보에 투자…5% 달성에 ‘획기적 진전’” 강조

[헤럴드경제=도현정 기자] 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장이 7일부터 8일까지(현지시간) 튀르키예 수도 앙카라에서 열리는 나토 정상회의에서 대규모 신규 방위산업 계약을 발표할 것이라 예고했다.

AFP, 로이터 통신에 따르면 뤼터 사무총장은 6일(현지시간) 앙카라에서 기자회견을 열고 “우리는 억지와 방어에 필요한 핵심 장비를 제공할 수백억달러 규모의 새로운 계약을 발표하겠다”고 말했다. 이는 정상회의 첫 날인 7일 열리는 방산 포럼에서 공개될 예정이다.

나토의 대규모 신규 방산 계약 추진은 나토 동맹국들을 향해 국방비 부담을 증액하라 요구해 온 도널드 트럼프 미국 행정부의 요구에 대한 대응의 하나로 해석된다. 트럼프 대통령은 유럽 등 나토 동맹국들이 미국의 안보 우산에 무임승차하고 있다고 비판하며, 국방비를 증액하라고 압박을 가해왔다. 유럽에서 미군 병력을 감축하겠다거나 나토를 탈퇴하겠다는 협박성 발언이 나오기도 했다.

이에 지난해 네덜란드 헤이그에서 열린 나토 정상회의에서는 회원국들이 오는 2035년까지 국내총생산(GDP)의 5%를 국방비로 지출하겠다고 약속했다. 뤼터 사무총장은 기자회견에서 유럽의 나토 동맹국과 캐나다가 이미 GDP의 약 4%를 국방·안보 분야에 투자하고 있다고 강조하기도 했다.

뤼터 사무총장은 “5% 지출 목표 달성에 이미 획기적 진전이 있다”며 “정상회의에서 각국이 5% 목표 달성을 위한 명확하고 구체적이며 신뢰할 수 있는 계획을 제시할 것으로 기대한다”고 말했다.

올해 나토 정상회의에서는 회원국들이 지난해 결의한 ‘GDP 5% 국방비 지출’에 대해 미국이 ‘점검’을 하겠다는 입장도 내비쳤다. 매슈 휘터커 나토 주재 미국 대사는 지난 5일 “앙카라 정상회의에서는 헤이그 국방 공약에 대한 진척 상황을 점검할 것”이라고 말했다.