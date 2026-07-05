외국인 근로자와 소통해 개선안 마련 식대 공제액 소급…1인 평균 700만원 성과금 등 동종사 최고 보상 체계 확립

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] HD현대중공업이 업계 최초로 외국인 근로자에게도 조·중·석식 등 회사 식사를 전면 무상 제공하기로 했다.

HD현대중공업은 외국인 근로자들과의 직접 소통을 통해 현장 의견을 반영한 차등 없는 처우 개선안을 마련했다고 5일 밝혔다.

이번 개선안은 지난 6월 30일부터 7월 2일까지 국가별 언어 설명회를 통해 설명회에서 접수된 외국인 근로자들의 의견을 검토해 보완한 것이다.

HD현대중공업은 외국인 근로자에게도 내국인과 동일하게 조·중·석식의 3식을 전면 무상 제공하기로 하고, 지난 2023년 1월부터 외국인 근로자가 부담했던 식대를 소급해 전액 돌려줄 예정이다. 이 금액은 1인당 평균 700만원에 달한다.

또 인사평가에 따라 차등 없이 성과금을 지급하는 등 회사 성과를 공유할 수 있는 보상체계 개선 방안도 마련했다.

HD현대중공업의 이번 조치는 외국인 근로자들과의 직접 소통을 통해 현안을 해결한 사례로, 외국인 근로자들이 실질적으로 체감할 수 있는 처우 개선으로 이어질 것으로 기대를 모으고 있다

HD현대중공업 관계자는 “세계 1등 조선소로서 외국인 근로자에 대한 책임을 다하기 위해 임금뿐만 아니라 식사, 주거, 체류 지원 등 지속적으로 처우를 개선해 나가겠다”고 밝혔다.