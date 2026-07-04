[헤럴드경제=나은정 기자] 그룹 슈퍼주니어 멤버 겸 배우 최시원이 최근 미국 법원을 통해 악플러들에 대한 신원을 확보한 것으로 알려졌다.

3일 시사저널 등에 따르면 미국 캘리포니아 북부연방지방법원은 지난 2일(현지시간) 최시원이 엑스(X·옛 트위터)와 유튜브 이용자 10명을 상대로 제기한 증거개시(디스커버리) 신청을 인용했다.

디스커버리는 미국 민사소송 절차에서 재판에 앞서 소송에 필요한 증거나 정보를 상대방에게 공개하도록 하는 제도다.

최시원 측은 국내에서 진행 중인 손해배상 소송을 위해 엑스와 구글을 상대로 게시물 작성자들의 이름과 생년월일, 주소 등 신원 확인에 필요한 정보 제공을 요청했고, 미국 법원이 이를 받아들인 것으로 전해졌다.

최시원은 자신의 정치 성향과 종교, 외모 등을 겨냥한 모욕성 게시물과 악성 댓글로 피해를 입었다며 지난 5월 서울중앙지방법원에 게시물 작성자 10명을 상대로 모욕 및 명예훼손에 따른 손해배상 소송을 제기한 것으로 알려졌다.

앞서 그는 지난 2월 윤석열 전 대통령이 내란 우두머리 혐의 사건 1심에서 무기징역을 선고받은 직후 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 ‘불의필망(不義必亡·의롭지 못하면 반드시 망한다) 토붕와해(土崩瓦解·흙이 무너지고 기와가 떨어진다)’라는 문구를 올렸다가 정치색 논란에 휩싸이며 악플 세례를 받았다.

이후 SM엔터테인먼트는 “최시원을 향한 인신공격과 모욕 등 악의적인 게시물이 지속·반복적으로 확인됐다”며 수사기관에 고소장을 제출하는 등 강경 대응을 진행 중이라고 밝힌 바 있다.

한편 최시원은 최근 야간 풍경 사진을 SNS에 올렸다가 해당 사진이 부정선거·재선거 집회가 열린 서울 올림픽공원 일대에서 촬영된 것 아니냐는 추측이 온라인에서 제기되며 또 한 차례 화제를 모았다. 다만 최시원은 논란이 확산되기 전에 해당 사진을 삭제했다.