16강 대진 완성

[헤럴드경제=강승연 기자] 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 마지막 16강행 티켓의 주인공은 콜롬비아가 됐다.

콜롬비아는 3일(현지시간) 미국 미주리주 캔자스시티 스타디움에서 열린 북중미 월드컵 32강전에서 전반 14분 터진 존 아리아스의 한 골을 끝까지 지켜 1-0으로 이겼다.

콜롬비아는 2018년 러시아 대회 이후 8년 만에 16강에 진입했다. 러시아 월드컵 땐 조별리그를 통과하면 바로 16강에 올랐다. 역대 최고 성적은 2014년 브라질 대회 때 8강이다. 2022년 카타르 대회는 본선에 진출하지 못했다.

콜롬비아는 조별리그 K조에서 무패(2승 1무)를 달리며 1위(승점 7)를 차지해 32강에 올랐고, 토너먼트에서도 기세를 이어갔다.

콜롬비아는 8일 캐나다 밴쿠버에서 열리는 16강전에서 스위스와 격돌한다.

2022년 카타르 대회 조별리그에서 탈락했던 가나는 이번 대회에선 토너먼트 진출엔 성공했으나 첫 경기에서 덜미를 잡히며 그대로 대회를 마쳤다.

이 경기로 이번 대회 32강전이 모두 끝나면서 5~8일 이어질 16강 대진이 확정됐다.

프랑스-파라과이, 아르헨티나-이집트, 캐나다-모로코, 포르투갈-스페인, 미국-벨기에, 브라질-노르웨이, 멕시코-잉글랜드, 스위스-콜롬비아가 각각 맞붙는다.

이날 콜롬비아와 가나는 경기 초반 나란히 부상 악재와 마주했다.

경기 시작 8분 만에 콜롬비아의 선발 공격수 존 코르도바가 부상으로 이탈하면서 루이스 수아레스로 교체됐다.

약 5분 뒤엔 가나의 풀백 마빈 세나야가 햄스트링 통증으로 뛸 수 없게 돼 알리두 세이두로 바뀌었다.

얼마 지나지 않아 전반 14분 터진 한 골이 경기의 결승포가 됐다.

오른쪽 측면에서 수아레스가 수비에 한 차례 막힌 뒤 재차 크로스를 시도했고, 아리아스가 발을 갖다 대 귀중한 한 골을 만들어냈다.

반면 가나는 전·후반 내내 유효 슈팅 0개에 그쳤다.