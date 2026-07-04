승부차기 ‘100%’로 토너먼트 첫 승 아시아 소속 9개국 모두 탈락

[헤럴드경제=강승연 기자] 2026 북중미 월드컵에서 이집트가 승부차기 혈투 끝에 호주를 제치고 16강에 올라섰다. 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 토너먼트 첫 승이라는 값진 기록도 거뒀다.

이집트는 3일(한국시간) 미국 텍사스주 알링턴의 댈러스 스타디움에서 열린 32강전에서 호주와 전·후반 90분을 1-1로 비겼다. 이후 연장전에서도 우열을 가리지 못해 이어진 승부차기에서 4-2로 이겼다.

이로써 이집트는 처음으로 월드컵 토너먼트에서 승리의 기쁨을 누렸다.

이집트는 16개국이 본선에 참가해 토너먼트로만 겨뤘던 1934년 대회 첫 경기에서 패했으며, 이후 1990년과 2018년 월드컵 본선에서는 모두 조별리그에서 탈락한 바 있다.

8년 만의 본선 복귀 무대에서 뜻깊은 16강 진출을 일군 이집트는 아르헨티나-카보베르데의 승자와 8일 미국 애틀랜타에서 8강 진출을 다툰다.

이번 대회 전까지 6차례 월드컵 본선에 출전해 두 차례 16강 진출(2006·2022년)이 최고 성적인 호주는 이번에도 토너먼트 첫판을 넘지 못했다.

호주를 끝으로 이번 대회 아시아축구연맹(AFC) 소속 국가는 모두 탈락했다.

본선 참가국이 48개로 확대된 이번 대회에 AFC 소속 9개 나라가 나섰다. 한국을 포함해 7개국이 조별리그에서 탈락했고, 일본과 호주가 32강에 올랐으나 각각 브라질과 이집트에 패했다.

이날 경기에서 세계 최고의 공격수 중 하나로 꼽히는 ‘캡틴’ 무함마드 살라흐가 오마르 마르무시와 공격 선봉에 나선 이집트는 전반 13분 먼저 득점에 성공했다.

프리킥 후속 상황에서 카림 하페즈가 오른쪽 측면에서 올린 크로스를 이맘 아슈르가 헤더로 마무리해 골 그물을 흔들었다.

이집트가 전반 단 하나의 유효 슈팅(전체 슈팅 3개)을 골로 연결한 사이 유효 슈팅 하나를 포함한 6개의 슈팅이 무위에 그친 호주는 후반전 시작 10분 만에 상대 자책골로 균형을 이뤘다.

에이던 오닐이 왼쪽 측면에서 차올린 프리킥에 호주 선수들과 함께 솟구친 이집트 수비수 모하메드 하니의 머리를 맞은 공이 그대로 들어가고 말았다.

하니는 이번 대회 벨기에와의 조별리그 1차전에 이어 또 한 번 불운한 자책골을 기록했다.

이후 이어진 연장전에서도 앞서 나가는 팀이 나오지 않은 가운데, 호주는 연장 후반 14분 골키퍼를 패트릭 비치에서 베테랑 매슈 라이언으로 교체하는 승부수를 띄웠다.

하지만 승부차기에선 호주 선수들의 실축이 승부를 갈랐다.

호주의 첫 키커 해리 수터의 슛이 위로 떴고, 4번째 키커를 맡은 18세 수비수 루카스 헤링턴의 오른발 슛은 골대를 때린 뒤 벗어나고 말았다.

그 사이 이집트는 1~4번 키커 마흐무드 사베르, 라미 라비아, 살라흐, 호삼 압델마지드가 모두 성공하며 완승했다.