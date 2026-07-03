[헤럴드경제(대구)=김병진 기자] 대구시가 민선9기 시정 비전인 ‘변화와 성장, 더 나은 내일’ 실현을 위한 첫 조직개편을 단행한다.

김정기 대구시 행정부시장은 3일 대구시청 동인청사에서 조직개편 관련 기자설명회를 열고 “이번 조직개편은 유사·중복 기능을 통폐합하고 부서 간 칸막이를 없애 행정 효율성을 높이는 동시에 민생경제 회복과 미래 성장동력 확보에 역량을 집중하기 위한 것”이라고 밝혔다.

이번 개편의 핵심은 산업·경제 분야 조직 강화다.

시는 미래혁신성장실을 ‘인공지능혁신성장실’로 확대 개편하고 AI 정책을 총괄하는 ‘인공지능정책관’을 신설한다.

또 대학협력과 인재양성을 전담하는 ‘대학인재혁신과’와 지역 반도체 산업 육성을 위한 ‘반도체소프트웨어과’를 새로 설치한다.

경제국 소속 섬유패션과도 인공지능혁신성장실로 이관해 전통 주력산업의 AI 전환과 신산업 융합을 추진한다.

또 원스톱기업투자센터를 기존 2과 6팀에서 3과 7팀 체제로 확대하고 대기업과 앵커기업 유치 지원 기능을 보강한다. 아울러 규제 개선을 전담하는 ‘규제혁신과’를 신설해 기업하기 좋은 환경 조성에도 나선다.

경제국에는 사회적기업과 협동조합, 마을기업 등을 지원하는 ‘사회연대경제과’를 신설하고 민생경제과에는 ‘상권활성화팀’을 설치해 소상공인과 골목상권 지원을 강화한다.

공간대전환을 위한 조직도 정비한다. 기획조정실에는 2차 공공기관 이전을 전담할 ‘공공기관이전담당관’을 신설하고, 대구·경북 행정통합 추진을 위한 ‘행정통합팀’도 설치한다.

TK신공항 건설 추진체계는 현행 조직을 유지하되 공항정책과를 ‘공항활성화기획과’로 확대 개편해 대구국제공항 활성화 기능을 강화한다. 도시주택국은 도시건설국과 건축주택국으로 분리해 도시계획과 개발, 정비·재생 기능의 전문성을 높인다.

시민과의 소통 기능도 강화된다. 정책기획관 산하에 원탁회의를 전담하는 ‘정책소통팀’을 신설하고 시장 직속 청년특보를 둬 청년 정책 거버넌스를 확대한다. 청년정책과는 청년일자리팀과 청년정착팀 중심으로 개편해 취업과 지역 정착 지원 기능을 강화한다.

보도담당관은 홍보담당관으로 개편하고 민생홍보팀을 신설해 소상공인과 골목상권을 위한 시민 체감형 홍보를 확대한다.

안전·복지 분야에서는 여성일자리팀을 신설하고 통합돌봄과 자살예방 분야 인력을 보강한다. 재난안전실에는 안전점검팀을 설치해 교량과 지하도, 옹벽 등 생활밀착형 시설물에 대한 선제적 안전관리를 강화한다.

사업소 운영체계도 손질한다. 도시관리본부를 기능별 7개 전문 사업소로 재편하고, 도시철도 건설사업의 효율성을 높이기 위해 도시철도건설본부를 재설치한다.

특히 대구시 산하기관 통폐합 등과 같은 제도 개편과 관련한 질문에 대해서 김 부시장은 “의회 등 여러 분야의 추가적인 의견을 듣고 결정할 것”이라며 “대구시문화예술진흥원, 대구시행복진흥원 등 이런 기구에 대한 개편 문제 등은 이른 시간내 별도로 발표하는 시간을 갖도록 하겠다”고 설명했다.

이번 조직개편으로 대구시 본청 조직은 기존 1단·3실·15국·1본부에서 1단·3실·14국·1본부로 조정된다. 총정원은 민선9기 공약 추진과 복지·안전 분야 인력 보강, 교통공사 파견 복귀 인력 등을 반영해 92명이 늘어난 6694명이 된다.

개편안은 3일부터 6일까지 입법예고를 거쳐 오는 21일 개회하는 대구시의회 제327회 임시회 심의를 통과하면 8월 10일부터 시행될 예정이다.

추경호 대구시장은 “이번 조직개편은 조직 운영의 비효율성을 개선하고 대내외 환경 변화와 행정 수요를 반영해 민생경제 회복과 대구경제 대개조를 속도감 있게 추진하기 위한 것”이라며 “현장의 목소리를 시정 전반에 적극 반영해 시민들이 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.