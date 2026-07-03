임신부터 육아까지 필요한 지원정보 한 권에 담아... 생애주기별 맞춤형 지원 정보와 가구별 복지서비스 체계적으로 안내... 종이책자와 e-book 동시 제작, QR코드로 사업 안내 및 신청 페이지 간편 확인

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구정창 이승로)가 임신과 출산, 양육에 필요한 정보를 한 권에 담은 ‘성북구 출산·육아 가이드’를 발간했다.

이번 가이드는 예비부모와 양육가정이 임신부터 출산, 육아까지 필요한 정보를 쉽고 체계적으로 확인할 수 있도록 제작됐다.

성북구에서 추진하는 출산·양육 지원사업과 정부·서울시 지원제도, 양육지원기관 정보를 함께 수록했다.

성북구는 ‘아이 낳고 키우기 좋은 도시’ 조성을 위해 다양한 출산·양육 지원정책을 추진하고 있다. 가이드북에는 임신 준비부터 출산, 영유아 건강관리, 육아지원까지 생애주기별로 필요한 정보를 단계별로 정리했으며, 주요 사업에는 QR코드를 삽입해 신청 페이지로 바로 연결되도록 구성했다.

또, ‘성북구 출산·육아 가이드’는 종이책자와 e-book으로 동시 제작됐다. 종이 책자는 성북구청, 동주민센터, 보건소, 성북구가족센터 등 관내 유관기관에 비치되어 있으며, e-book은 성북구청 홈페이지에서 열람할 수 있다.

이승로 성북구청장은 “출산과 양육은 가정만의 책임이 아닌 지역사회가 함께 지원해야 할 과제”라며 “앞으로도 구민들이 체감할 수 있는 출산·양육 지원정책을 지속적으로 추진하고, 아이 낳고 키우기 좋은 성북을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.