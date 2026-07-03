- AI 연구 넘어 산업·과학·일상 확장되는 미래 조망

[헤럴드경제=구본혁 기자] 오픈AI, 앤트로픽, 퍼플렉시티 등 글로벌 AI 기업과 MIT, 뉴욕대, 프랑스 프레리 연구소, 캐나다 벡터 연구소 등 세계적 연구기관의 석학들이 한국에 모여 AI의 미래 방향을 논의했다.

KAIST는 ‘글로벌 AI 프론티어 심포지엄 2026’이 3일 더 웨스틴 서울 파르나스에서 개최됐다고 밝혔다.

이번 심포지엄은 ‘지능을 넘어 현실 세계로 나아가는 AI’를 주제로, 인공지능이 연구실과 이론적 가능성을 넘어 산업과 과학, 로봇, 일상생활 등 실제 세계에서 어떻게 구현되고 있는지를 조망하는 자리로 마련됐다.

이날 행사에는 류제명 과기정통부 제2차관을 비롯해 국내외 산·학·연 전문가와 정부 관계자 등 1천여 명이 참석했다. 세계적 연구자들과 글로벌 AI 기업 리더들이 연단에 올랐으며, 류 차관이 개회사를 맡았다. 홍진배 정보통신기획평가원(IITP) 원장과 배충식 KAIST 총장이 환영사를 전했다.

학계 기조연설에서는 레슬리 팩 캘블링 미국 매사추세츠공과대학교(MIT) 파나소닉 석좌교수가 ‘합리적 로봇(Rational Robots)’을 주제로 AI 연구의 미래 비전을 제시했다.

산업계 기조연설에서는 노엄 브라운 오픈AI 리서치 부문 부사장이 ‘대규모 추론 단계 연산의 의미와 영향’을 주제로 발표했다.

이어진 심층 패널토론에서는 ‘글로벌 AI 리더십 확보를 위한 산·학·관 협력’을 주제로 김기응 국가AI연구거점 센터장이 좌장을 맡았다. 캘블링 교수와 브라운 부사장, 조경현 글로벌AI프론티어랩 공동소장, 에밀리 블랙 뉴욕대학교 교수가 패널로 참여해 글로벌 AI 경쟁력 확보를 위한 국제 공동연구와 산학협력 방안을 논의했다.

오후에는 ▷거대언어모델 및 에이전틱 AI ▷멀티모달 AI ▷과학을 위한 AI ▷피지컬 AI 및 체화형 지능 ▷삶을 위한 AI ▷신뢰·안전·거버넌스 AI 등 6개 전문 세션이 병렬 운영됐다.

배충식 KAIST 총장은 “국가AI연구거점은 대한민국 AI 연구역량을 세계와 연결하는 핵심 허브”라며 “KAIST는 앞으로도 국제 공동연구와 인재 교류를 확대해 대한민국이 글로벌 AI 혁신과 거버넌스 논의를 선도하는 데 기여하겠다”고 말했다.