LG·SK·업스테이지·모티프 각축전 8월초 2차 평가, 3개팀으로 재압축 현장 투입 ‘활용성’이 2차 평가 핵심 최종 2개팀은 내년 2월 확정할 예정

국가대표 인공지능(AI)을 선발하는 ‘독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트(독파모)’ 2차 평가가 한 달 앞으로 다가오면서, 정예팀의 기술 경쟁이 치열해지고 있다.

LG AI연구원, SK텔레콤, 업스테이지가 독자 모델 개발을 마무리 지었다. 추가 공모로 합류한 모티프테크놀로지스는 이달 말까지 개발을 완료한다.

내달 초 평가를 통해 다시 3개팀으로 압축되는 가운데, 글로벌 속도전이 된 ‘소버린 AI’의 기반이 탄탄하게 마련될 수 있을지 주목된다.

3일 업계에 따르면, LG AI연구원, SK텔레콤, 업스테이지는 지난달 말 독자 AI모델 개발을 완료하고 이달 초 정보통신산업진흥원(NIPA)에 관련 성과 보고서를 제출할 예정이다.

지난 2월 추가 합류한 모티프테크놀로지스는 동일한 개발 시간을 보장해, 이달 말까지 개발을 완료할 수 있다.

정부는 4개 정예팀의 모델 개발이 모두 완료된 8월 초 2차 평가를 시행, 탈락팀 1곳을 선정하게 된다. 최종 2개팀은 내년 2월 확정될 예정이다. 당초 올해 12월까지 최종 2개팀 선발을 마무리할 예정이었으나 1차 평가 후 추가 공모 등의 과정을 거치게 되면서 일정이 다소 지연됐다.

내달 2차 평가에선 실제 현장에서 적용할 수 있는 ‘실증 기술’에 대한 평가가 이뤄질 것으로 업계는 내다보고 있다. 앞서 1차 평가의 기준인 ▷벤치마크 평가 ▷전문가 평가 ▷사용자 평가의 큰 틀은 유지하면서도 실제 산업 현장에 투입돼 사용되는 ‘활용성’이 주요 평가 요소가 될 것이라는 전망이다.

이에 발맞춰 정예팀도 AI 관련 기술을 투입해 실제 사용 사례를 확대하는 데 주력하고 있다.

LG AI 연구원 ‘K-엑사원’의 경우, 최근 포털 줌 ‘AI검색’에 기술이 적용되면서 실증 사례를 늘리고 있다. 포털 줌은 ‘AI 3초 요약’, ‘AI 이슈 트렌드’ 서비스의 핵심 AI 모델을 K-엑사원으로 교체했다.

‘K-엑사원’은 그룹 제조 계열사의 생산·공정에 이미 투입돼 생태계를 확대하고 있다.

SK텔레콤은 철강 제조 기업 KG스틸, 자동차 부품 제조 기업 코넥과 독자 AI 파운데이션 모델 현장 실증을 추진하고 있다. ‘에이닷엑스 K1’을 기반으로 한 ‘제조 특화 AI 에이전트’ 데모 버전을 개발해 하반기부터 실제 공정에 적용할 예정이다.

업스테이지는 ‘솔라 WBL’을 기반으로 금융, 제조 등의 분야를 공략하겠다는 전략을 펼치고 있다. 업스테이지가 인수한 포털 ‘다음’에도 솔라를 본격 적용, ‘대국민 AI’를 표방하고 있다.

뒤늦게 정예팀 대열에 합류한 모티프테크놀로지스는 자체 개발 대형언어모델(LLM) ‘Motif-2-12.7B’을 기반으로 기술을 고도화하고 있다. 2차 평가용으로 300B급 LLM모델을 개발 중이다. 언어모델 뿐 아니라 이미지, 비디오 생성 모델까지 기술력을 끌어올린다는 목표다.

한편, 과학기술정보통신부는 지난 1차 평가를 앞두고 진행한 성과 발표회를 이번 2차 평가에선 진행하지 않을 계획이다. 1차 평가에서 조정된 2차 평가 세분 기준 등도 정예팀에 관련 내용을 공유한 것으로 전해진다.

박세정 기자