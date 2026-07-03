美 상무부·USTR에 투자 성과 설명 조지아 등 투자 지역 의원들도 면담 인센티브·인력 지원 정책환경 요청

한국무역협회가 미국 워싱턴 D.C.에서 행정부와 의회를 상대로 한국 기업의 대미 투자 성과와 현지 애로사항을 전달했다. 무역협회는 지난달 29일부터 이달 1일까지 한국조선해양플랜트협회, 한국철강협회 등 국내 주요 업종별 협·단체와 함께 미국 워싱턴 D.C.를 방문해 대미 아웃리치 활동을 진행했다고 3일 밝혔다.

이번 방미단은 이인호 무역협회 상근부회장이 이끌었다. 무역법 301조 강제노동 조치와 과잉생산 조사 결과 발표를 앞둔 시점에서 한국 기업의 투자 기여도를 설명하고, 현지에서 겪는 정책·인력 애로를 미국 정부와 의회에 직접 전달하기 위해 마련됐다.

방미단은 미국 상무부 윌리엄 키밋 국제무역차관과 미국 무역대표부(USTR) 릭 스와이처 부대표를 만나 한국 기업들이 미국 내 지역경제 활성화, 공급망 안정, 고용 창출에 이바지해 온 점을 설명하고, 추가 투자를 뒷받침할 우호적인 정책 환경 조성을 요청했다.

특히 반도체, 배터리, 자동차, 조선, 철강 등 첨단 제조업 분야에서 한국 기업의 미국 내 투자가 빠르게 늘고 있는 만큼, 인센티브와 규제 불확실성 해소가 중요하다는 점을 강조했다.

아울러 방미단은 한국 기업의 주요 투자 지역인 조지아주의 버디 카터 하원의원을 비롯해 미 하원 코리아 코커스 공동의장인 조 윌슨 하원의원, 마이크 켈리 하원의원과 잇따라 한국 기업들이 안정적으로 사업을 확대할 수 있도록 세제 혜택 등 투자 인센티브 확대를 건의했다.

이 부회장은 “3500억달러 규모의 대미 투자는 미국 내 공급망 안정화와 한미 첨단산업 협력에 핵심적인 역할을 할 것”이라며 “앞으로도 국내 기업의 현장 애로를 지속적으로 전달하고, 미국 정부와 의회가 한국 기업의 투자와 협력 확대를 지원할 수 있도록 긴밀히 소통해 나가겠다”고 말했다.

정경수 기자