성수동서 ‘NH드림뱅크’ 팝업행사 개최 NH올원모임통장·체크카드 홍보부스

농협은행은 지난 2일 서울 성동구 성수동 연무장길에서 ‘NH드림뱅크’ 팝업행사를 개최하고, ‘NH올원모임통장’·‘NH트래블리 체크카드’·‘zgm(지금) 저장체크카드’ 중심의 이벤트존을 마련했다.

특히 이날은 NH올원모임통장 신규 개설 이벤트로 농협은행의 광고 모델인 배우 박지훈 팬미팅이 진행됐다. MZ 고객들의 인파가 몰린 가운데 팬미팅 이벤트의 경쟁률은 무려 330대 1에 달했다. 1층 플레이존에서는 ‘모임력 테스트’ 설문조사를 통해 개인의 모임 성향을 파악했다. 결과를 받은 뒤에는 친구와 함께 모임통장 잔액을 늘려가는 콘셉트의 게임존에서 게임 머니를 획득할 수 있었다. 웹툰 작가 기안84가 디자인에 참여한 ‘NH트래블리 체크카드’ 한정판 플레이트와 더불어 최근 출시된 배우 박지훈의 비주얼인 담긴 ‘zgm(지금) 저장체크카드’도 소개됐다.

지금 저장체크카드는 전월 실적 50만원 이상 충족 시 월 최대 6000원, 30만원 이상 시 3000원의 할인 혜택을 제공한다. 주요 할인 대상은 ▷온라인 결제 3% ▷카페 4% ▷H&B(헬스앤뷰티) 4%다. 또한 전월 실적(30만·50만 원)에 따라 디지털 콘텐츠 영역에서 5% 할인(월 최대 2000원 상당)이 적용된다. 전 세계 국제공항 라운지 무료 이용 혜택도 담겼다. 디자인은 배우 박지훈의 비주얼이 담긴 ‘PHOTO형’과 박지훈의 공식 팬덤 색상을 활용한 ‘COLOR형’ 중 선택할 수 있다. 정호원 기자