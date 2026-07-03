민선 9기 두 번째 결재로 ‘소통 행정’ 본격화 직원들 자유로운 의견 개진 기대...청렴도 향상 계기 될까

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구가 직원들의 자유로운 소통을 위한 익명 게시판을 다시 도입했다.

마포구는 그동안 실명으로 운영해 오던 새올행정시스템 내 ‘직원게시판’을 7월 1일부터 익명 방식의 ‘자유게시판’으로 전환했다고 밝혔다.

이번 조치는 직원들이 신분 노출에 대한 부담 없이 다양한 의견과 아이디어를 자유롭게 제시할 수 있도록 하기 위한 것으로, 민선 9기 출범 이후 유동균 마포구청장이 두 번째로 결재한 핵심 정책이다.

유 구청장은 당선인 시절부터 직원들과의 소통과 협업을 강조해 왔으며, 이를 실현하기 위해 ‘행정포털시스템 자유게시판 운영방식 개선 계획’을 신속히 결재했다.

마포구의 자유게시판은 2023년 5월까지 익명으로 운영되며 직원 간 대표적인 소통 창구 역할을 해왔다. 그러나 2023년 6월 닉네임(별명) 방식으로 변경된 데 이어 같은 해 10월부터는 실명제 ‘직원게시판’으로 전환되면서 직원들이 의견을 자유롭게 밝히기 어려워졌고, 게시판 이용도 크게 위축됐다는 지적이 이어졌다.

특히 국민권익위원회의 공공기관 종합청렴도 평가에서 마포구가 최근 3년 연속 하위권에 머무른 점도 조직문화 개선 필요성을 키운 배경으로 꼽힌다.

구는 익명 자유게시판을 통해 조직 운영 전반에 대한 다양한 의견을 폭넓게 수렴하고, 창의적인 정책 제안과 현장 목소리를 구정에 적극 반영하는 열린 행정을 실현한다는 방침이다. 이를 통해 직원들이 자부심을 갖고 일할 수 있는 건강한 조직문화를 조성하고 청렴도 향상에도 긍정적인 효과가 나타날 것으로 기대하고 있다.

유동균 마포구청장은 “건강한 조직은 좋은 의견뿐 아니라 쓴소리까지 자유롭게 나누고 경청할 수 있을 때 만들어진다”며 “직원이 행복해야 구민도 행복하다는 믿음으로 자유로운 소통과 상호 존중의 조직문화를 정착시키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.