[헤럴드경제=나은정 기자] 말라리아와 뎅기열 등 감염병을 옮기는 매개 모기가 예년보다 일찍 출현해 각별한 주의가 요구된다.

2일 서울시보건환경연구원은 지난 3월 30일부터 서울 전역에서 모기를 채집해 검사한 결과, 말라리아를 전파하는 매개 모기는 평년보다 약 2주, 뎅기열 등 해외 유입 감염병 매개 모기는 약 1주가량 빨리 채집됐다고 밝혔다.

다만 채집된 모기에서 말라리아와 뎅기열 등 감염병 병원체가 검출되지는 않았다.

전체 모기 개체 수 역시 평년과 비슷한 수준이지만, 감염병을 매개하는 모기의 출현 시기가 앞당겨진 것으로 분석됐다.

앞서 전국적으로는 지난달 17일 일본뇌염 경보가, 이어 22일에는 말라리아 주의보가 발령된 상태다.

서울에서 감염병 매개 모기가 잇따라 확인되면서 방역 당국은 감시 체계를 강화하고 있다.

연구원은 특히 매개 모기가 조기에 출현했던 지난해 서울의 모기 매개 감염병 발생이 증가했던 점을 고려할 때 지속적인 감시와 선제적인 방제가 필요하다고 강조했다.

이에 따라 연구원은 매개 모기 감시와 병원체 검사를 계속하고 이상 징후가 발견되면 관계기관과 즉시 정보를 공유해 방역에 나선다는 방침이다.

연구원은 시민들에게 집 주변 화분이나 빈 용기 등에 고인 물을 없애고, 정화조와 집수정의 유충을 방제하고 방충망을 수시로 점검해 달라고 당부했다. 야외 활동 시에는 긴팔·긴바지를 착용하고 모기 기피제를 사용하는 등 개인 방역 수칙을 지키는 것도 중요하다.

특히 말라리아 위험지역 방문 뒤 오한이나 고열 등의 증상이 나타나면 즉시 의료기관이나 보건소를 찾아야 한다. 말라리아 위험지역에서 군 복무를 마치고 전역한 지 2년 이내인 경우 증상이 없더라도 가까운 보건소에서 무료 검사를 받을 수 있다.