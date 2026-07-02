낙동강 해평, 강정고령, 물금매리에 고정형 초분광 타워 추가 설치 인공위성 통한 수계 단위의 광역 감시와 상호보완적으로 운용

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부 소속 국립환경과학원은 초분광 센서와 인공위성(AI) 원격탐사 기술에 AI 기반 분석기술을 융합한 실시간 광역형 녹조 관측 고도화를 추진한다고 2일 밝혔다.

녹조 관측 고도화는 ▷고정형 초분광 타워 기반 실시간 녹조 관측 ▷인공위성 기반 광역 녹조 감시체계 구축의 두 축으로 진행된다.

고정형 초분광 타워는 탑재된 초분광 센서를 통해 일반 카메라보다 많은 파장 정보를 관측할 수 있어 사람의 눈으로 구분하기 어려운 클로로필-a, 피코시아닌 등 조류 관련 색소를 실시간으로 분석한다.

현재 낙동강 칠서 지점과 금강 대청호에 설치·운영 중으로, 7월부터 해평, 강정고령, 물금매리 등 낙동강 3개 지점에 추가 설치해 총 5기로 확대 운영할 계획이다.

초분광 센서가 관측한 정보는 수질 센서 및 기상측정장비, 폐쇄회로(CC)TV 등과 연계하고 AI 기반 심층학습 모델로 분석한다.

현재는 클로로필-a와 피코시아닌 농도를 실시간으로 측정하고, 향후 인공지능을 활용해 조류경보제 관리항목인 유해남조류 세포수(cells/mL)까지 자동 분석하는 기술을 개발할 계획이다.

또 국립환경과학원은 유럽우주국에서 운영 중인 센티넬(Sentinel)-2 위성영상을 활용해 대기 보정과 인공지능 기반 영상 분석을 거쳐 클로로필-a 및 피코시아닌 농도 분포를 정량적으로 산출하고 있다.

현재 낙동강·금강·영산강 수계를 대상으로 녹조 농도 분포 지도를 제작해 ‘물환경정보시스템’에 공개하고 있다.

이번 관측 고도화로 지점 단위의 정밀 관측과 수계 단위의 광역 감시를 함께 운용하게 돼 효율적인 조류경보제 운영, 취·정수장 대응, 녹조계절관리제 지원을 위한 지방정부와 관계기관의 사전 대응에 필요한 과학적인 정보를 보다 빠르게 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

김경현 국립환경과학원 물환경연구부장은 “인공지능과 첨단 원격탐사 기술의 융합은 기후변화 시대의 수질관리 체계를 근본적으로 전환할 핵심 기술”이라며 “국민이 안심할 수 있는 물환경 조성을 위해 실시간·예측 기반의 지능형 녹조 대응체계를 지속해서 고도화해 나가겠다”고 말했다.