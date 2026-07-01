[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]김병삼 영천시장은 1일 영천시민회관에는 취임식을 개최하고 민선9기 시정의 공식 출범을 알렸다.

이날 행사에는 이만희 국회의원을 비롯해 도·시의원, 기관·단체장과 시민 등 700여명이 참석했다.

행사는 복잡한 형식과 의전을 간소화하고 각계각층의 목소리를 담은 ‘시민의 바람’ 영상을 상영했다.

김병삼 영천시장은 취임사에서 “시민의 삶이 곧 영천의 경쟁력”이라며 “시민의 행복이 곧 미래라는 믿음으로 모든 정책 결정의 기준을 시민의 삶에 두겠다”고 말했다.

이어 “우수한 교통망과 산업 기반, 풍부한 관광자원을 바탕으로 청년이 돌아오고 기업이 투자하며 아이들의 웃음소리가 넘치는 영천을 만들겠다”고 덧붙였다.

한편 김 시장은 취임식에 앞서 충혼탑을 참배하며 순국선열과 호국영령의 넋을 기렸다.

취임식 이후에는 언론인과의 취임 인사를 시작으로 신녕농협 마늘경매 초매식과 시의회 개원식에 참석하는 등 취임 첫날부터 본격적인 시정 행보에 나섰다.