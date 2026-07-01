◆서대문구
<5급 전보> ▲행정지원과장 이현석 ▲자치행정과장 이대섭 ▲기획예산과장 김정현 ▲재산세과장 기민희 ▲기후환경과장 김상한 ▲남가좌1동장 김정수 ▲북가좌1동장 이상구 <2026년 7월 1일 자>
seouldream01@heraldcorp.com
입력 2026-07-01 22:13:35
헤럴드경제 검색 선호 매체 추가
영문번역
◆서대문구
<5급 전보> ▲행정지원과장 이현석 ▲자치행정과장 이대섭 ▲기획예산과장 김정현 ▲재산세과장 기민희 ▲기후환경과장 김상한 ▲남가좌1동장 김정수 ▲북가좌1동장 이상구 <2026년 7월 1일 자>
[단독] 비자·블랙록 ‘스테이블코인’에 삼성전자·신한금융·두나무 등 참여 [크립토 360]
[헤럴드경제=유혜림·경예은 기자] 비자와 블랙록, 스트라이프 등 글로벌 금융·빅테크 기업들이 참여하는 새로운 스테이블코인 프로젝트에 신한금융그룹과 삼성전자, 두나무 등 국내 기업들도 대거 합류한 것으로 확인됐다. 글로벌 기업 140여곳이 참여하는 연합체가 출범하면서 세계 양대 스테이블코인인 테더(USDT)와 서클(USDC)에 맞서는 새로운 경쟁 구도가 형성
백종원·소유진 ‘위암 사별’ 남편에 보낸 선물…“수시로 보내겠다. 식사 잘 챙겨 드시라”
[헤럴드경제=김성훈 기자] 백종원·소유진 부부가 위암으로 사별해 시청자들의 가슴을 아프게 했던 ‘배그 부부’ 가정에 온정을 베풀었다. 배그 부부 남편 정환 씨는 최근 자신의 SNS에 백종원·소유진 부부로부터 받은 선물을 공개했다. 그가 공개한 사진에는 백종원 대표의 더본코리아 제품 상자가 잔뜩 쌓여 있었다. 정 씨는 “집 앞에 시키지 않은 택배 상자들이 가득 쌓여 있어 크게 당황했다”며 “잘못 배송 온 것인 줄 알았으나, 인적 사항을 확인해 보니 모두 우리 집 주소로 정확히 기재돼 있었다”고 했다. 정 씨는 발송인 이름에 ‘더본코리아’가 적혀 있는 것을 확인하고서야 잘못 배송온 것이 아니라는 것을 알게 됐다고 했다. 그가 출연한 MBC ‘오은영 리포트-다시, 사랑’의 패널이 백 대표의 아내인 배우 소유진이기 때문. 정 씨는 “처음에는 다소 부담스러운 마음도 들었으나 입으로 들어오는 음식을 물리치는 것은 예의가 아니라고 배웠다”며 “보내주신 정성을 감사히 받아 아이들은 물론 나 역시
‘800평 대저택’ 노주현…세컨드하우스는 月400만원 초호화 서울 실버타운
[헤럴드경제=김성훈 기자] 배우 노주현(79)이 서울 마곡의 초호화 실버타운에 세컨드하우스를 두고 있다는 사실이 알려졌다. 중견 여배우 김영란, 이경진, 안소영이 운영하는 유튜브 채널 ‘찐 여배우들’에는 24일 ‘노주현 선생님 거주 중인 초호화 실버타운 임장 다녀왔습니다. 월 XXX?! 트리플 초역세권 없는 게 없는 이곳!!! 함께 구경가보시죠 #마곡실버타운’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 김영란, 이경진, 안소영은 서울 마곡에 위치한 실버타운을 찾았다. 롯데건설이 공급한 VL르웨스트다. 지하철 5호선 마곡역과 9호선·공항철도 마곡나루역 사이에 있는 이곳은 의료 특구에 위치해 있어 의료 서비스 이용이 편리하고, 사우나·헬스장·골프연습장 등 다양한 커뮤니티 시설을 갖추고 있다. 관계자는 29평형에 대해 배우 노주현이 거주 중인 타입이라고 소개하며 “(노주현이) 가끔 온다. 세컨하우스로 쓴다”라고 했다. 29평형의 보증금 14억5000만~14억9000만 원 정도고, 식사 등을
[영상] 용인 기흥 194평 럭셔리 저택, ‘13억→4억’ 됐다 [부동산360]
최근 용인 집값이 무섭게 오르고 있는 가운데 전통적인 명품 타운하우스 단지가 위치한 ‘향린동산’ 단독주택 가격이 약 13억에서 4억원으로 떨어졌다고 해서 부동산360이 다녀왔다.