서대문구청
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<5급 전보> ▲행정지원과장 이현석 ▲자치행정과장 이대섭 ▲기획예산과장 김정현 ▲재산세과장 기민희 ▲기후환경과장 김상한 ▲남가좌1동장 김정수 ▲북가좌1동장 이상구 <2026년 7월 1일 자>


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