3세트 페이즈 펜타킬 힘입어 23분 ‘전격전’ 압승

[헤럴드경제=정호원 기자] 리그 오브 레전드(LoL) 월드 챔피언 T1이 북미의 강호 팀 리퀴드 에일리언웨어(TL)를 상대로 완승을 거두며 2026 미드 시즌 인비테이셔널(MSI) 본선에 진출했다.

1일 연합뉴스에 따르면 T1은 이날 대전컨벤션센터(DCC)에서 열린 2026 MSI 플레이-인 스테이지 최종전에서 팀 리퀴드를 세트 스코어 3대 0으로 격파했다.

T1은 1세트 초반부터 바텀 라인을 강하게 압박했다. ‘오너’ 문현준과 ‘페이즈’ 김수환이 과감한 타워 다이브 연계로 선취점을 따내며 주도권을 잡았다. 팀 리퀴드는 역습 기회를 노렸으나, 23분경 벌어진 내셔 남작(바론) 한타에서 패하며 급격히 무너졌다. 승기를 잡은 T1은 27분 만에 상대 넥서스를 파괴하며 속전속결로 첫 세트를 가져갔다.

2세트에서는 팀 리퀴드의 반격이 거셌으나 T1의 위기관리 능력이 빛났다. 경기 시작 2분 만에 ‘페이커’ 이상혁이 빈사 상태로 귀환하던 ‘퀴드’ 임현승을 칼 같은 타워 다이브로 잡아낸 뒤, 본인은 타워에 처형당하는 영리한 플레이를 선보였다. 이어 오너도 바텀을 찔러 ‘연’ 션 성을 여유롭게 잡았다.

팀리퀴드는 ‘코어장전’ 조용인의 선방으로 막아내는 듯 보였으나, 페이즈-케리아 듀오의 역공에 다시 잡히면서 라인전 주도권을 가져갔다.

미드와 바텀에서 연달아 사고가 터진 팀리퀴드는 T1이 사냥하던 드래곤을 가로채며 벌어진 격차를 메꿔나갔다. 9분께 벌어진 교전에서는 연이 방해받지 않고 T1 상대로 피해를 누적시키고, 트리플킬을 내며 맹추격했다.

팽팽하던 승부의 균형추는 29분께 무너지기 시작했다. T1은 팀 리퀴드가 잡던 드래곤을 스틸하며 심상찮은 분위기를 만들어내더니, 도란의 제이스가 정교한 포킹으로 교전이 끝나고 체력이 빠진 퀴드와 ‘모건’ 박루한을 방해 없이 연달아 잡아내며 역전의 발판을 마련했다.

T1은 39분께 페이즈의 트리플킬이 돋보이며 상대를 올킬, 그대로 본진에 진격해 2세트 승리까지 따냈다.

3세트는 오너의 독무대였다. 오너는 3분 만에 바텀을 기습해 코어장전을 잡고 선취점을 올린 뒤, 전 라인을 종횡무진 누비며 킬을 만들어냈다. 지원을 받은 페이즈는 폭발적으로 성장했고, 팀 리퀴드를 압박했다.

팀 리퀴드는 T1의 바론 사냥을 저지하기 위해 마지막 승부수를 던졌으나, 한층 더 강력해진 페이즈의 화력에 밀려 후퇴했다. T1은 도망치는 적들을 본진까지 추격했고, 이 과정에서 페이즈가 펜타킬(5킬)을 달성하며 축포를 터뜨렸다. T1은 23분 만에 전격전으로 경기를 마무리 지었다.

이날 승리로 T1은 플레이-인 스테이지를 전승으로 통과하며 본선 격인 브래킷 스테이지에 이름을 올렸다. 오는 3일 개막하는 브래킷 스테이지에서는 총 8개 팀이 우승 트로피를 놓고 더블 엘리미네이션 토너먼트를 펼친다.