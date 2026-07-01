[헤럴드경제(예천)=김병진 기자]안병윤 예천군수가 1일 취임식을 갖고 민선 9기 군정의 본격적인 출범을 알렸다.

안 군수는 이날 예천군민회관에서 열린 취임식에서 “군민 여러분의 선택이 얼마나 무겁고 엄중한 것인지 다시 한번 마음 깊이 새기며 이 자리에 섰다”며 “예천을 발전시키고 성장시키라는 군민의 명령을 반드시 실천하겠다”고 밝혔다.

그는 인구 감소와 지역경제 침체, 청년 유출 등 지역이 직면한 현실을 언급하며 “인공지능(AI)과 로봇 기술이 이끄는 변화의 시대에는 과거의 방식으로는 미래를 만들 수 없다”며 “새로운 발상과 도전으로 군민과 함께 성장하는 예천을 만들겠다”고 강조했다.

안 군수는 민선 9기 군정 운영 방향으로 신도시와 원도심의 균형발전, 기업 유치 및 일자리 창출, 문화관광·스포츠 육성, 스마트농업과 6차 산업 중심의 농업 경쟁력 강화, 복지·교육 확대, 군민과 함께하는 열린 행정 등을 제시했다.

특히 기업 유치와 산업단지 경쟁력 강화, 공공기관 이전 대응 등을 통해 양질의 일자리를 확대하고 청년들이 돌아오는 활력 있는 지역경제를 만들겠다는 구상을 밝혔다.

군민과의 소통 강화도 약속했다.

안 군수는 “매달 한 차례 ‘열린 군수실’을 운영해 군민 누구나 자유롭게 의견을 제시할 수 있도록 하겠다”며 “현장에서 직접 듣고 현장에서 답을 찾는 소통의 군수가 되겠다”고 했다.

이어 “행정은 군수가 혼자 하는 것이 아니라 군민과 함께 결정하고 함께 책임지는 것”이라며 정책 수립부터 결과까지 군민과 공유하는 참여 행정을 실현하겠다는 의지를 밝혔다.

안병윤 예천군수는 “군수는 권한을 누리는 자리가 아니라 책임을 지는 자리”라며 “군민과 한 약속은 반드시 지키고 말보다 행동으로, 약속보다 실천으로 결과를 통해 군민의 믿음에 보답하겠다”고 말했다.