한화 특별관계자인 지분 합 11.21% 수출입은행 이은 2대 주주

[헤럴드경제=정호원 기자] 한화그룹이 한국항공우주산업(KAI)의 지분을 11.21%까지 늘리며 2대 주주 입지를 굳혔다.

1일 연합뉴스에 따르면 한화에어로스페이스는 한국항공우주 보유 지분이 기존 10.15%(989만6023주)에서 지난 6월 30일 기준 11.21%(1093만623주)로 늘었다고 1일 공시했다.

세부적으로는 한화에어로스페이스가 이번 장내 매수를 통해 지분율을 8.67%로 높였으며, 특별관계자인 한화시스템과 한화에어로스페이스USA(1.01%)의 지분을 합쳐 총 11.21%가 됐다.

한화 측은 지난 6월 24일부터 30일까지 장내에서 주식을 매수했으며, 취득 자금 약 1500억 원은 자체 보유 자금으로 조달했다.

앞서 지난달 16일 지분율을 9.04%로 끌어올리며 국민연금을 제치고 2대 주주(1대 주주 수출입은행 26.41%)에 오른 한화는 이번 추가 매수로 입지를 더 강화했다.

한화에어로스페이스는 KAI 지분 보유 목적을 이미 ‘경영 참여’로 명시한 상태다. 업계에서는 한화가 KAI 지분을 지속적으로 확대하는 것을 두고, 향후 KAI 민영화가 본격적으로 추진될 때를 대비해 유리한 고지를 선점하려는 움직임으로 분석하고 있다.