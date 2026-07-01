[헤럴드경제=장연주 기자] 2026 FIFA 북중미 월드컵에서 대한민국 대표팀이 32강에 탈락해 큰 충격을 안기고 있는 가운데, 역사강사 황현필이 홍명보 감독을 임진왜란 당시 장수 원균에 빗대어 비판해 눈길을 끈다.

황현필은 최근 자신의 유튜브채널에 ‘축구계의 원균, 홍명보’라는 제목의 영상을 공개하고, 역사 속 원균과 홍 감독의 공통점을 분석했다.

그는 “원균은 능력 보다 권력의 비호 속에 중책을 맡았고, 잘못된 판단을 반복해 조직 전체를 위기로 몰아넣은 인물”이라며 “홍 감독 역시 대표팀 운영 과정에서 비슷한 모습을 보였다”고 주장했다.

특히 그는 대표팀 감독 선임 과정부터 문제가 있었다고 지적했다.

실력이나 성과 보다 축구협회 내부의 의사결정 구조와 인맥이 작용했고, 과거 실패를 경험한 지도자가 다시 대표팀을 맡게 된 것이 문제였다는 것. 여기에다 홍 감독은 월드컵 기간에도 전술 변화와 선수 기용에서 유연한 대응이 부족했고, 결과적으로 대표팀을 조기 탈락으로 이끌었다고 비판했다.

그러면서 황현필은 “문제는 홍명보 개인만이 아니다”라며 “잘못된 의사결정을 반복하도록 만든 대한축구협회의 감독 선임 시스템과 책임 구조가 바뀌지 않는 한 같은 실패가 반복될 수 있다”고 강조했다.