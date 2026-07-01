[헤럴드경제(울진)=김병진 기자]황이주 울진군수는 1일 울진연호문화센터에서 기관·사회단체장과 군민, 공직자 등 800여명이 참석한 가운데 취임식을 갖고 민선 9기 군정의 본격적인 출범을 알렸다.

황 군수는 이날 취임사에서 “오늘의 취임은 개인의 영광이 아니라 무너진 바닥 경제를 살려 군민의 삶을 실질적으로 풍요롭게 만들라는 군민 주권의 준엄한 명령”이라며 “변화와 혁신, 도약하는 울진의 신민생 시대를 열어가겠다”고 밝혔다.

그는 민선 9기 군정 운영의 핵심 방향으로 화합과 상생의 시대, 에너지로 여는 미래와 전 군민 행복시대, 눈높이는 군민에게 발걸음은 현장으로를 제시했다.

또 황 군수는 군민과의 소통을 강화하기 위한 현장 중심 행정도 약속했다. 황 군수는 직접 마을을 찾아 주민 의견을 듣는 ‘찾아가는 아침 군수실’을 정례화하고 부서 간 책임 떠넘기기를 없애는 ‘사이다 원스톱 민원실’을 구축해 신속하고 책임 있는 행정을 실천하겠다고 밝혔다.

황이주 울진군수는 “자신은 울진군 1호 영업사원‘이라며 ”기업 유치와 투자 확대를 위해 직접 발로 뛰겠다. 선거기간 군민들과 약속했던 민생 회복을 반드시 실천해 경제를 살리고 청년이 돌아오는 ’경영 군수‘가 되겠다“고 말했다.