[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]강은희 대구교육감이 1일 대구학생문화센터에서 취임식을 열고 공식적인 업무에 들어갔다.

강 교육감은 이날 취임사를 통해 “지난 8년간의 교육혁신 성과를 바탕으로 대구를 세계가 주목하는 글로벌 교육수도로 발전시키겠다”고 밝혔다.

이어 “모든 학생의 전인적 성장과 기초학력 보장을 위해 마음교육, 학교폭력 예방 등 학생 중심 교육을 강화하겠다”며 “IB 프로그램의 성과를 바탕으로 한국형 바칼로레아(KB)를 도입하고, AI 기반 교육과 미래형 수업·평가 혁신을 추진하겠다”고 강조했다.

또 “지역 간 교육격차를 줄이고 미래형 교육환경을 조성하며, 특수교육·유아교육·진로교육을 확대해 모든 학생에게 균등한 교육기회를 제공하겠다”고 했다.

강은희 대구교육감은 “교육공동체와 함께 글로벌 리더를 양성해 학생들이 ‘나는 대구에서 배웠습니다’라고 자랑스럽게 말할 수 있는 대구교육을 만들겠다”고 말했다.

한편 이날 취임식에 앞서 강 교육감은 첫 공식 일정으로 신성초등학교를 방문해 학교급식 식재료를 검수하고 등굣길 교통안전 봉사활동을 벌이는 등 학생 안전을 최우선으로 하는 현장 중심 교육행정의 시작을 알렸다.