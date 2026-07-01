부산상의 양재생, 친환경 조선기자재 ‘파나시아’ 방문 “실증인프라·전문인력·신항 배후단지 등 생태계 강화”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산상공회의소 양재생 회장이 1일 오후 친환경 조선기자재 전문기업인 ㈜파나시아를 방문해 이수태 회장과 생산현장을 둘러보고 기업 애로사항과 건의과제를 청취했다.

국제해사기구(IMO)의 환경규제 강화와 글로벌 해운산업의 탈탄소 전환이 가속화되는 가운데 마련된 이날 현장에는 부산시 기업정책협력관과 기업 옴부즈맨도 함께했다.

간담회에서 파나시아 관계자는 친환경·스마트 선박산업 생태계 조성과 글로벌 수주 경쟁력 강화를 위해 ▷친환경 선박 기자재 공동실증 테스트베드 구축 및 실증 ▷대형 해운사(HMM)의 부산 이전과 연계한 ‘해운사–조선소–기자재기업’ 상생협력 체계 구축 ▷현장 맞춤형 전문인력 양성 ▷글로벌 수주 확대에 대응한 신항만 배후단지(생산·야적 통합기지) 확보 등의 필요성을 제시했다.

파나시아 이수태 회장은 “친환경 기자재는 개발 이후에도 선주와 조선소, 선급의 신뢰확보를 위한 장기성능 검증과 국내외 인증이 필수지만 개별 기업이 이를 모두 감당하기에는 어려움이 있다”면서 “공동실증 플랫폼 구축을 통해 기자재 업체들이 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있을 것”이라고 말했다.

제품의 대형화 추세에 따라 생산·보관·시험을 위한 공간 확보가 시급하다는 의견도 나왔다. 이 관계자는 “신항 배후단지 내 생산·야적 통합기지를 확보하면 물류비 절감과 제품 손상 방지는 물론 가격 경쟁력 제고에도 도움이 될 것”이라고 제안했다.

부산상의 양재생 회장은 “친환경 조선기자재 산업은 부산의 미래 성장동력인만큼, 실증 인프라 구축과 전문인력 양성, 신항 배후단지 확보 등 기업이 체감할 수 있는 지원과제를 부산시 등 관계기관에 건의하고 정책으로 이어질 수 있도록 하겠다”고 약속했다.

1989년 설립된 ㈜파나시아는 선박평형수처리장치(BWTS), 배출가스 저감장치(Scrubber·SCR), 탄소포집장치(OCCS) 등 친환경 선박 기자재를 자체 기술로 개발한 글로벌 전문기업으로, 현재 전 세계 37개국에 네트워크를 구축하며 친환경 조선기자재 산업을 선도하고 있다.