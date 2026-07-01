6개 시중은행, 금융 분야 상생협력 현황·추진계획 공유

[헤럴드경제=문혜현 기자] 청와대가 하준경 경제성장수석 주재로 6개 주요은행과 함께 상생금융지수 진행 상황을 점검했다고 1일 밝혔다. 하 수석은 “금융회사는 이제 단순한 여신 제공자를 넘어 중소기업과 소상공인의 성장을 함께 견인하는 든든한 파트너가 되어야 한다”고 강조했다.

이날 은행연합회에서 개최된 이번 점검 회의는 올해 하반기 시행 예정인 ‘상생금융지수’ 준비 상황을 점검하고 원활한 평가 진행을 위한 금융권의 협조를 요청하기 위해 마련됐다. 이날 회의에는 6개 은행(국민은행, 기업은행, 농협은행, 신한은행, 우리은행, 하나은행), 중소벤처기업부, 금융위원회, 동반성장위원회, 금융감독원, 은행연합회가 참석했다.

정부는 지난 1월 ‘대·중소기업 상생 성장전략’을 통해 상생협력 생태계를 기존 제조·건설업 중심에서 금융, 방산, 온라인플랫폼으로 확장하는 전략을 발표했다. 이번 회의는 금융권이 단순한 자금 공급자의 역할을 넘어, 중소기업·소상공인의 체질 개선과 성장을 함께 도모하는 ‘전략적 파트너’로서 역할을 수행해야 한다는 점을 재확인했다는 데 큰 의미가 있다고 청와대는 설명했다.

특히 청와대는 “동반성장위원회와 금융감독원이 하반기 처음 도입하는 ‘상생금융지수’는 금융 분야 상생협력의 패러다임을 전환하는 새로운 모델이 될 것”이라고 했다. 상생금융지수는 ▷상생금융 실적, ▷상생협력 실적, ▷수요자 체감도를 종합적으로 평가한다. 정부는 이를 통해 은행이 실질적으로 대출 문턱을 낮추고, 기업의 성장을 견인하는 밀착형 지원을 확대하도록 유도할 계획이다.

또한 이번 회의에서 6개 은행은 금융 분야 상생협력 현황과 추진 계획을 공유했고, 금융회사의 상생 노력이 중소기업과 소상공인의 실질적인 성장으로 이어지기 위한 상생 방안을 논의했다.

하 수석은 “이런 (은행권) 노력이 다시 금융회사의 자산 건전성 제고와 수익 창출로 이어지는 상생의 선순환구조가 완성될 것”이라며 “이를 통해 우리 경제의 지속가능한 성장이 가능할 것”이라고 말했다.