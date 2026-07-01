“입찰질서 바로 세울 것” 기대

[헤럴드경제=서정은 기자] 대한건설협회는 재정경제부가 발표한 ‘공공공사 낙찰제도 합리화 방안’에 대해 “입찰질서를 바로 세울 단비 같은 정책”이라며 환영의 뜻을 1일 밝혔다.

협회에 따르면 100억￣300억원 공사에 적용되는 간이형 종합심사낙찰제(간이형 종심제) 시장은 최근 견적대행사의 과도한 개입으로 인한 부작용이 심각한 상황이었다.

평균 입찰가격에 해당하는 ‘균형가격’에 근접할수록 입찰가격 점수를 높게 받는 구조로 인해 균형가격 결정 시 견적대행사가 막대한 영향력을 행사하고, 동가투찰이 속출하는 등 문제가 계속 지적돼 왔다.

이에 협회는 부작용만 양산하는 간이형 종심제의 폐지를 재정경제부, 조달청 등 관계부처에 지속 건의해왔다. 그 결과 재정경제부는 간이형 종심제를 폐지하고, 100억￣300억원 구간을 ‘기술형 적격심사제’로 전환키로 결정했다.

특히 정부는 해당 적격심사 구간의 표준시장단가 공종에 대해 낙찰율을 90% 적용키로 하는 등 적정 공사비 지급을 위한 보완책을 함께 마련키로 했다.

협회는 300억원 미만 공사가 지역 중소건설업체가 참여하는 중소형공사 시장임을 감안해 추후 세부지침 마련시 제도가 연착륙할 수 있도록 공사수행능력 평가기준을 세심하게 마련해 줄 것을 당부했다.

한승구 대한건설협회장은 “최근 건설투자 감소와 자재비․인건비 급등, 노동 및 안전 규제 강화 등 총체적 위기상황 속에서 중소업체들간에 공정하고 투명하게 경쟁할 수 있는 기틀이 마련됐다”며 “업계의 어려움을 공감하고 개선 대책을 발표해 준 재정경제부에 깊은 감사를 표하며, 건설업계도 성실 시공을 통해 안전과 품질을 확보하고 국민 삶의 질 향상을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.