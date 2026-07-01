공원의 확장성과 활용성 높인 설계안 선정 7월 설계 착수, 제2세종문화회관 건립과 연계 서울시청서 당선작 포함한 5개 작품 전시 예정

[헤럴드경제=손인규 기자] 여의도공원 재조성 설계안이 확정됐다. 7월 내 설계를 시작해 2027년부터 제2세종문화회관(가칭) 건립 공사와 연계한 재조성 공사에 착수, 2030년까지 단계적으로 공원 공사를 시행할 예정이다.

서울시는 여의도공원을 한강과 연계해 수변·문화·생태가 어우러진 대표적인 관광명소로 만들고자 실시한 ‘여의도공원 재조성’ 설계공모 당선작으로 ‘사람과나무㈜ 외 2개 사’의 설계안을 최종 선정하고 7월 2일 마스터플랜을 공개한다고 밝혔다. 당선팀에게는 사업의 설계권이 주어지고 입상작에게는 순위별로 차등 보상금이 주어진다.

1999년 1월 개원한 여의도공원은 많은 시설이 노후화된 상태다. 특히 공원을 기준으로 여의도 지역이 동서로 단절돼 주변 도시공간과의 연계성이 부족하다는 문제점도 꾸준히 제기돼 왔다.

이번 여의도공원 재조성 설계안에는 신규로 건립되는 제2세종문화회관(가칭), 한강과 연계해 다양한 문화활동, 이벤트 공간 등 문화복합 거점의 역할을 할 수 있도록 공간 재구성이 요구됐다.

본 공모는 제2세종문화회관(가칭) 건립 부지 면적을 제외한 19만5539㎡를 대상으로 단절된 여의도 샛강공원과의 연결 및 주변 지역과의 보행 네트워크 개선 방안에 대한 아이디어도 제안사항으로 포함됐다. 공모 참가자는 여의도공원이 가지고 있는 생태환경 자원은 보존하면서 도시의 경계를 허물고 미래를 숨 쉬게 하는 공원을 조성해야 한다는 비전에 부합해야 했다.

이번 설계공모에는 총 10개 팀이 참여했다. 1차 심사를 통해 총 5개 팀이 우선 선정되었고 25일 설계자들의 PT와 조경, 건축, 도시 전문가로 구성된 심사위원단의 심층 토론을 거쳐 창의성과 실현 가능성을 모두 충족한 작품을 당선작으로 최종 선정했다.

이번 심사에서는 공원이 내재하고 있는 독립적 가치와 자연환경 기반의 미래 환경 비전을 구현하면서 제2세종문화회관(가칭)과 연계한 다양한 문화·여가 프로그램을 수용하는 문화공원 플랫폼 구현, 공간 구성의 창의성과 혁신성, 도시공간과의 단절 극복성 등을 주요 평가 기준으로 삼았다.

심사위원단은 당선작 심사평에서 “적절한 ‘비움’과 ‘채움’을 통한 공간 개방성과 조망성이 우수하고, 주변 가로변과 연계한 공원 경계부 처리로 도시와의 유기적인 연결을 통해 공원의 확장성과 활용성을 높인 계획”이라고 평가했다.

당선작 ‘함께 가꾸는 여의도공원’은 지난 30년간 공원 내 축적된 식생·지형·수계를 보존하면서 공원을 두 겹의 선형공원과 중앙의 열린 내부공원으로 재구성하는 ‘세겹의 구조’를 핵심 개념으로 삼았다. 이를 통해 여의도공원을 문화·생태·도시가 연결되고 시민과 기업이 함께 참여하고 가꾸는 대한민국 대표 문화공원으로 재탄생시킨다는 계획이다.

서울시는 본 마스터플랜을 바탕으로 올해 7월 내 설계를 시작해 2027년부터 제2세종문화회관(가칭) 건립 공사와 연계한 재조성 공사에 착수, 2030년까지 단계적으로 공원 공사를 시행할 계획이다.

한편 시는 별도의 시상식을 개최하고 당선작을 포함한 5개 작품을 본청 1층 로비에 일주일간 전시하여 시민들에게 공개한다.

김영환 정원도시국장은 “여의도공원이 시민들에게 많은 사랑을 받았던 공간인 만큼 설계과정부터 조성 단계까지 전 과정을 투명하게 공개하고 시민분들의 의견을 반영해 나갈 것”이라고 말했다.