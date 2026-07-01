- 코레일, ‘지역사랑 철도여행×농촌투어패스’…20개 지역 열차 반값에 농촌체험도 반값 열차로

[헤럴드경제= 이권형기자] 올 여름 알찬 휴가를 떠나는 특별한 여행 ‘촌캉스’상품이 올해도 출시됐다.

한국철도공사가 인구감소지역의 경제 활성화를 위해 1일부터 ‘지역사랑 철도여행x농촌투어패스’를 판매한다.

‘지역사랑 철도여행x농촌투어패스’는 ‘지역사랑 철도여행’의 열차 운임 50% 할인에 방문 지역의 농촌체험, 음식, 관광지 등을 자유롭게 이용할 수 있는 ‘농촌투어패스’의 혜택을 하나로 합친 결합상품이다.

지난해 처음 출시됐으며, 올해는 대상 지역이 지난해(10곳)보다 10곳 늘어 더 다양한 지역을 여행할 수 있게 됐다.

대상 지역은 7개 권역(강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남)의 20개 인구감소지역이며, 올해 12월까지 운영한다.

상품 종류는 당일과 1박 2일 상품 두 가지로, 가격은 왕복 열차운임 반값에 농촌투어패스 가격을 더하면 된다.

예를 들어, ‘제천-충북권 농촌투어패스 24시간권’ 상품은 서울↔제천 간 왕복 KTX 운임 50%(1만 7000)에 충북권 농촌투어패스 24시간권 가격(2만 4000)을 더해 4만 1000원에 이용할 수 있다.

패스는 승마 체험, 원예 체험, 전통주 만들기 등 농촌 체험장부터 관광지와 지역 맛집까지 권역 내의 지정된 가맹점에서 이용할 수 있다. 정해진 시간 동안이나 지정된 횟수만큼 가능하다.

상품 구매는 모바일 앱 ‘코레일톡’과 코레일 홈페이지에서 열차 승차일 기준 1개월 전부터 5일 전까지 가능하다.

코레일 이민성 여객사업본부장은 “기차여행와 지역 관광, 농촌 체험까지 알뜰하게 즐길 수 있는 상품으로 익숙한 관광지에서 벗어나 로컬의 매력을 담은 색다른 여행을 떠나보시길 바란다”고 밝혔다.