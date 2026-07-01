“뼈아픈 대회 좌절로 남지 않도록 정부 모든 것 다하겠다”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 1일 “주장 손흥민 선수를 비롯한 우리 축구 국가대표팀, 정말 고생 많으셨다”면서 2026 북중미 월드컵에 출전한 국가대표팀을 응원했다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛트위터)에 “누구보다 마음이 무거울 대한민국 축구 국가대표 선수 여러분께 깊은 위로를 전한다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 “지난 4년 동안 오직 월드컵만을 바라보며 수 차례의 평가전을 치르고, 예기치 못한 부상과 고된 재활을 이겨내셨다”며 “뜨거운 태양 아래 온몸이 새까맣게 익고, 땀으로 젖은 유니폼을 수없이 갈아입으며 한계를 넘어서는 훈련을 반복하셨으리라 생각한다”고 했다.

이어 “몸의 고통보다 더 힘들었던 것은 ‘대한민국 국가대표’라는 이름표가 주는 무게감이었을지도 모르겠다”면서 “불과 며칠 만에 이 모든 여정이 끝나버렸다는 현실이 얼마나 허망하게 다가올지요”라고 공감했다.

이 대통령은 계속해서 “그러나 여러분은 마지막 순간까지 포기하지 않았고, 국민들에게 희망과 자부심을 안겨주기 위해 자신의 모든 것을 그라운드 위에 쏟아냈다”면서 “경기의 결과와 상관 없이 충분히 자랑스러운 대한민국의 국가대표”라고 선수들을 격려했다.

이 대통령은 거듭 “승리의 순간에는 모두가 함께 기뻐한다. 그러나 진정한 응원은 아쉬운 결과 앞에서도 선수들의 손을 놓지 않는 것”이라며 “우리는 선수 여러분이 흘린 땀과 눈물, 그리고 미처 뛰지 못한 남은 경기의 가치를 잘 알고 있다. 그렇기에 대한민국 축구의 자부심인 여러분을 앞으로도 변함없이 응원할 것”이라고 강조했다.

정부 차원의 지원도 약속했다. 이 대통령은 “너무나도 뼈아픈 이번 대회가 결코 좌절로만 남지 않도록, 대한민국 축구의 더 큰 도약을 위한 밑거름이 될 수 있도록 정부 역시 할 수 있는 모든 것을 다하겠다”고 말했다.