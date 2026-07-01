[헤럴드경제=홍승희 기자] 주택도시보증공사(HUG)는 1일 창립 33주년을 맞아 노사 합동으로 부산 지역 취약계층을 위한 사회 공헌 활동을 실시했다고 밝혔다.

지역 사회와의 상생과 사회적 가치 실현을 위해 마련된 이번 행사에는 최인호 사장을 비롯한 임직원 20여 명이 참여했다. 봉사단은 2000여만 원의 후원금을 전달한 뒤, 두 조로 나뉘어 노숙인 대상 식사 배식과 노인가구를 위한 생필품 꾸러미 제작 봉사활동을 진행했다.

먼저 부산 동구 소재 ‘부산 희망드림센터’를 찾아 공사가 후원한 지역 농산물로 식사를 대접하여 지역 상생의 의미를 더했다. 이어 ‘동구 노인종합복지관’에서는 쌀과 간편식 등으로 구성된 ‘희망 꾸러미’를 제작해 인근 소외계층 80여 가구에 직접 전달하며 구슬땀을 흘렸다.

최인호 HUG 사장은 “공사 창립 33주년을 맞아 노사가 한마음으로 부산 지역 이웃들에게 따뜻한 식사와 생필품을 나눌 수 있어 뜻깊은 시간이었다”며 “앞으로도 HUG는 지역 상생의 의미를 살릴 수 있는 공헌 사업을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 전했다.

한편 HUG는 ‘주거복지’, ‘도시재생’, ‘나눔실천’의 3가지 핵심 테마로 사회공헌활동을 펼치고 있다.