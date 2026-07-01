[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]제13대 경북도의회의 새로운 출발을 알리는 제364회 임시회가 오는 2일부터 16일까지 15일간의 일정으로 열린다.

1일 경북도의회에 따르면 이번 임시회는 지난달 3일 실시된 지방선거를 통해 새롭게 구성된 제13대 경북도의회의 첫 회기로, 도민의 뜻을 대변할 64명의 도의원들이 본격적인 의정활동에 나서게 된다.

제364회 임시회에서는 앞으로 2년간 제13대 경북도의회 전반기를 이끌어 갈 의장과 부의장 2명을 선출하고 이어 7개 상임위원회 위원 선임 및 상임위원장을 선출할 예정이다.

또 예산결산특별위원회와 윤리특별위원회를 구성해 의회 운영의 기반도 마련한다.

제1차 본회의는 2일 오후 2시에 개의해 의장·부의장 선거, 회기결정 등의 안건을 처리한 후 개원식을 개최한다.

이어 7월 7일 열리는 제2차 본회의에서는 7개 상임위원회 위원 선임과 상임위원장 선거를 실시하고 상임위원회별 부위원장도 선임한다.

또 7월 8일 개최되는 제3차 본회의에서는 이철우 경북지사와 임종식 경북교육감으로부터 도정 및 교육행정 주요 업무보고를 받고 7월 9일부터 15일까지는 각 상임위원회별로 소관 부서의 업무보고와 안건심사를 실시한다.

제364회 임시회의 마지막 일정인 제4차 본회의는 오는 16일 오전 11시에 개의해 예산결산특별위원회와 윤리특별위원회를 구성하고 각 특별위원회 위원장·부위원장 선임 결과를 보고받은 후 회기를 마무리할 예정이다.