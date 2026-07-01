1일 성북구청서 200여 명 모여 현판식... 전구 교체부터 방충망·문고리 수리까지, 일상 속 불편 48시간 이내 방문·처리 원칙...이승로 성북구청장의 민선9기 1호 결재도 “생활밀착형 어르신 복지 강화”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 1일 성북구청 1층에서 민선 9기 첫 번째 사업인 ‘성북해드림센터’ 출범식을 열고, 저소득 어르신 가구를 위한 생활밀착형 복지서비스 운영에 본격 착수했다.

이날 출범식에는 돌봄수호대, 성북50플러스센터, 노인맞춤돌봄서비스 권역별 제공기관 관계자, 협력업체, 협력부서장, 성북복지재단 관계자 등 200여 명이 참석해 성북해드림센터의 출발을 함께 축하했다.

성북해드림센터는 저소득 어르신 가구에서 발생하는 일상적 생활불편을 신속히 해결해 주거환경을 개선, 보다 안전한 일상생활을 지원하기 위해 마련됐다. 센터는 성북구청 7층 복지정책과 내에 설치했다. 전담 인력을 배치해 생활불편 민원 신청 관리, 콜센터 운영, 서비스 연계 등을 담당한다. 어르신들이 쉽게 기억할 수 있도록 상담번호도 운영한다.

제공 서비스는 어르신 일상에 꼭 필요한 소규모 생활수리 중심이다. 주요 지원 내용은 형광등·전구 교체, 문고리·경첩·방충망 수리, 미끄럼방지 패드 설치 등이다. 서비스 신청 후 48시간 이내 방문·처리를 원칙으로 운영한다. 지역 내 어르신이 생활불편을 신고하면 담당자가 대상 자격을 확인한 뒤 협력업체와 연계해 현장을 방문하고, 간단한 생활수리에 해당할 경우 48시간 이내 조치를 완료한다. 전문인력이 필요한 경우에는 별도 사업과 연계해 보다 적절한 지원이 이뤄지도록 한다.

이번 사업은 2026년 12월까지 시범운영한다. 지원 대상은 지역 내 65세 이상 저소득 어르신 1만3261명과 경로당 184개소다. 세부적으로는 기초생활수급자 및 차상위계층 어르신 1만1444명, 노인맞춤돌봄서비스 대상자 1817명이 포함된다.

사업은 구 복지정책과와 성북복지재단(이사장 윤재성)이 공동 주관하고 어르신·장애인복지과와 동주민센터 등 관계 부서가 협력하는 방식으로 추진한다. 현장에서는 협력업체와 돌봄수호대가 함께 방문해 어르신의 생활불편을 보다 세심하게 살핀다.

출범식에 참석한 문경주 대한노인회 성북구지회장은 “민선9기 첫 사업이 성북해드림센터 시작이라는 것에 성북구 노인을 대표해 감사를 표한다”며 “우리 노인들도 지역의 발전을 위해 노력하고 적극 협력하겠다”고 말했다.

이승로 성북구청장은 “어르신 한 분 한 분의 일상이 더 안전하고 편안해질 수 있도록 현장에서 답을 찾는 복지 추진을 민선9기 성북구 결재1호로 했다”면서 “성북해드림센터가 생활 속 불편을 신속히 덜어드리는 든든한 창구가 되어 어르신이 살기 좋은 성북의 상징이 되도록 하겠다”고 말했다.

성북구는 앞으로 시범운영 결과를 바탕으로 서비스 운영체계를 보완하고 어르신 주거·안전 복지 분야의 실효성 높은 지원모델로 성북해드림센터를 안착시켜 나갈 계획이다.