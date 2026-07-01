국민신문고 탄원서·회생법원 서명서 제출 홈플러스 “파산땐 지역 농가 판로까지 막혀”

[헤럴드경제=김진 기자] 홈플러스 협력사들이 1일 국민신문고에 정부 지원을 호소하는 탄원서를 냈다.

홈플러스에 따르면 182개 협력사는 탄원서를 통해 “홈플러스에 상품과 용역을 제공하는 총 4603개 협력사 중 47%는 매출의 절반 이상이 홈플러스를 통해 발생하고 있다”며 정부 지원을 촉구했다. 이들은 “만약 홈플러스가 회생에 성공하지 못해 파산하게 되면 수많은 중소 협력사도 판매 채널을 잃고 무너지게 되며, 수만 명의 직원들도 일터를 잃게 될 것”이라고 우려했다.

협력사들은 “정부도 수많은 협력사의 간절한 바람을 더 이상 외면하지 말고, 하루 100만명이 찾는 국민생활기반시설인 홈플러스를 되살리기 위한 적극적인 지원에 나서야 한다”며 “최대채권자인 메리츠도 책임 소재를 따지기보다 즉각 긴급운영자금 대출에 나서 일단 홈플러스를 살리고 봐야 한다”고 했다.

탄원서를 낸 협력사들은 서울회생법원에 직원 서명을 담은 호소문도 전달한다. 업체 중 일부는 상품 대금 정산 지연에도 홈플러스 상품 공급을 이어가는 것으로 알려졌다. 홈플러스 직원대의기구인 한마음협의회도 지난달 26일 파산만은 막아달라는 탄원을 국민신문고에 올린 바 있다.

홈플러스는 “연간 3조원 이상의 농∙축∙수산물을 판매해 왔으며, 국내산 판매액은 1조9000억원에 이른다”며 “국내 최대 농수산물을 유통하는 가락시장 연간 거래액의 33%에 달하는 것”이라고 말했다. 이어 “홈플러스가 파산하면 지역 농가의 판로가 막히고, 대도시 소매시장이 독과점화돼 농가와 소비자 모두에게 부정적인 영향을 미칠 가능성이 높다”고 했다.

한편 홈플러스는 영등포점 임대차계약 관련 협의와 관련해 홈플러스 물품구매전단채 비대위가 제기한 배임 의혹을 반박했다. 비대위는 이날 앞서 서울중앙지방검찰청을 찾아 홈플러스 영등포점 임대차계약 추가 합의에 대한 수사요청서를 제출했다.

홈플러스는 “회생절차 개시 이후 이뤄진 모든 구조혁신 활동은 서울회생법원의 승인을 받아 적법한 절차를 거쳐 진행됐다”며 “회생을 위해 최선을 다하고 있는 홈플러스 임직원들의 노력에 찬물을 끼얹는 행위를 중단해야 한다”고 했다.