李대통령 “속이 단단해야…끊임없이 외연 확장”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 1일 문재인 전 대통령을 만나 국민 통합과 당 통합 등 국정 운영과 관련한 지혜를 구했다. 문 전 대통령은 이 대통령에게 “이재명 정부에 주어진 또 하나의 시대적 과제는 역시 국민 통합”이라며 “당내의 단합이 출발점이라고 생각한다”고 말했다. 최근 불거진 당청갈등 등을 봉합해야 한다는 조언으로 풀이된다.

이 대통령은 이날 청와대 상춘재에서 문 전 대통령을 만나 오찬 회동했다. 문 전 대통령은 당 통합과 관련해 “민주당이 먼저 단합하고, 그 위에서 민주 개혁 진영, 그리고 빛의 혁명을 함께했던 세력들과 더 큰 단합을 이루어내야 국민들의 마음을 하나로 모을 수 있다”고 목소리를 높였다. 친노·친문 등 전통적인 민주당 지지층과 화합을 이뤄내야 한다는 뜻으로 해석되는 대목이다.

이어 문 전 대통령은 “지금 민주당의 단합, 또 민주개혁 진영과의 더 큰 단합, 그리고 국민통합까지 나아가는 일을 해낼 수 있는 사람이 지금 대한민국에서는 우리 이 대통령 뿐이라고 생각한다”면서 “그런 만큼 좀 더 큰 리더십을 발휘하셔서 정말 모두의 대통령이라는 그 꿈을 반드시 이루시기를 바라겠다”고 강조했다.

이에 이 대통령도 “내부의 단합도 매우 중요하다”고 공감을 표했다.

이 대통령은 먼저 “우리 대통령께서 말씀하신 것처럼 사실 우리는 개인 사업을 하거나, 사적인 이유로 일을 하는 게 아니”라면서 “근본적으로는 우리가 집권해서 모두를 대표해서 모두를 위한 정치를 또 행정을 해야 한다”고 말했다.

이어 “그러려면 속이 단단해야겠다”면서도 “그리고 끊임없이 외연을 확장하고, 저는 구조적 다수를 만들기 위해서 노력해야 한다”고 했다.

이와 함께 이 대통령은 “또 거기서 끊임없이 성과를 내야 뒷받침되는 것이지, 말로만은 안 되지 않나”라며 “이 두 가지를 잘 조화롭게 해야 된다고 생각한다”고 화답했다.

이 대통령과 문 전 대통령은 지역균형 발전 성과에 대한 공감대도 그러냈다. 문 전 대통령이 “지역균형발전 측면에서도 근래 거두고 있는 아주 획기적인 성과에 축하 말씀을 드리고 싶다”면서 “이 대통령께서 이런 지역 균형발전정책에 더욱 박차를 가하셔서, 이번에 메가프로젝트에 대해서 서운하다고 말을 하는 지역까지 잘 아울러 주시라. 지역의 인재들이 일자리 때문에 서울로 수도권으로 몰려가는 이런 일이 필요가 없는 그런 나라를 꼭 기필코 만들어 주시기 바란다”고 했다.

또한 문 전 대통령은 “대통령님께서 근래 말씀하셨던데, 역시 이제 이재명 정부가 김대중 노무현 문재인 그 정부의 성과를 잇고 또 부족했던 부분들은 더 크게 채워 반드시 성공한 정부가 되기를 기원한다”며 “이재명 정부의 성공을 위해서 내가 할 일이 있다면 힘껏 돕겠다라는 약속도 드린다”고 했다.

이에 이 대통령은 서남권 반도체 메가 프로젝트를 언급하고 “그래도 많이 준비한 결과물이기도 한,데 그 성과는 역시 이렇게 이어져 온 우리 민주정부의 성과가 또 다시 나는 새로운 과실”이라고 평가하기도 했다.

그러면서 이 대통령은 거듭 “우리 민주 정부가 이제는 국가 전체를 책임져야 될 주요 세력이 됐는데, 누구도 걱정하지 않도록 우리 모두 함께 뜻을 같이 하는 사람들 함께 힘을 모으겠다”면서 “또 그 기반 위에서 우리가 구조적 다수를 향해 확장할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

이날 양측 오찬과 관련해 홍익표 정무수석은 춘추관에서 브리핑을 열고 “민주진영 내에서의 균열과 서로에 대한 멸칭, 또는 근거 없는 비방이 전체에 도움이 안될 뿐만 아니라 민생과 국가발전에도 좋지 않다고 했다”면서 “누군가를 대상으로 한다거나 그런 것은 없었다”고 덧붙였다.

검찰개혁과 관련한 대화가 있었는지 여부를 묻자 홍 수석은 “검찰개혁은 매우 중요한 이재명 정부의 개혁과제이고, 이것이 잘 추진돼야만 향후 우리 사회 민주화나 검찰에 의한 권력남용을 막을 수 있는 매우 중요한 개혁과제라고 공감했다”고 설명했다.