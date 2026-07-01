- 1일 ‘보세판매장 특허 및 운영에 관한 고시’ 개정시행…면세범위 이내 물품, 입국시 신고 없이 우편·택배로 교환 가능

[헤럴드경제= 이권형기자] 면세점 이용객의 불편을 해소하고 면세산업의 경쟁력을 강화키 위해 면세품 교환 문턱이 크게 낮춰졌다. 관세청은 이 같은 내용의 ‘보세판매장 특허 및 운영에 관한 고시’를 개정해 1일부터 시행한다고 밝혔다.

그동안 면세점에서 구매한 물품을 국내에서 교환하기 위해서는 구매금액과 관계없이 입국할 때 휴대품 신고를 하고 세관에 물품을 유치해야 했다. 또한 교환된 물품을 다음 출국시 공항만 인도장에서 수령할 수 있어 당장 재출국 계획이 없는 여행객은 사실상 교환을 포기하고 환불만 해야 하는 등 불편이 지속돼 왔다.

그러나 앞으로 면세범위(미화 $800) 이내 물품의 경우에는 더 이상 휴대품 신고를 하지 않아도 되고, 다음 출국을 기다릴 필요 없이 면세점 방문이나 우편·택배로 편리하게 받을 수 있다.

다만 교환 받을 물품은 ▷불량·하자가 없는 동일 물품 또는 ▷동일 모델로서 색상·크기 등이 다른 물품에 한해 허용되며, 면세 범위를 초과하는 물품의 경우 현행과 같이 입국할 때 휴대품 신고 후 세금을 납부한 경우에만 국내에서 교환이 가능하다. 상세한 내용은 면세점별 교환 정책에 따라 상이할 수 있으므로 구매한 면세점에 문의 후 교환을 신청하면 된다.

아울러 관세청은 이번 개정을 통해 면세산업의 경쟁력 강화도 적극 지원한다. 외국인 여행자의 국산품 소비 촉진을 위해, 외국인이 온라인 면세점을 통해 구매한 국산품을 시내면세점에서 인도받는 것을 허용한다. 이를 통해 외국인 여행자들이 K-뷰티, K-식품 등을 온라인에서 간편하게 구입 후 면세점에서 바로 수령할 수 있고 우리 중소기업은 매장 입점에 대한 부담을 낮추며 판로를 확대할 수 있는 기반을 마련하게 됐다.

관세청 이진희 관세청 통관국장은 “면세점 이용객이 실제로 겪는 불편을 해소하는 데 중점을 둔 조치”라며, “앞으로도 국민이 체감할 수 있는 규제개혁과 제도개선을 통해 우리 면세업계가 어려움을 극복하고 경쟁력을 높일 수 있도록 이용 편의를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.