정부·시·구·민간 630억 투입

[헤럴드경제=손인규 기자] 유찬종 종로구청장이 민선 9기 출범 첫날 ‘종로형 일자리·상권 상생 추진계획’을 1호로 결재하며 핵심 공약인 ‘일자리와 민생 활력’에 시동을 건다.

종로구(구청장 유찬종)는 민간취업·지역산업과 이어지는 지속가능한 일자리 확대를 위해 ‘종로형 공공·민간 협력 일자리 프로젝트’에 집중한다. 정부와 서울시, 구, 민간이 함께 재원 630억원을 마련해 올 한 해 8000명을 고용하는 것이 목표다.

앞서 유 구청장은 민선 9기 종로구정 비전을 ‘문화경제 중심도시 종로’로 제시하며 ▷함께 돌보는 복지도시 ▷일자리 중심 경제도시 ▷평생교육 미래도시 등 6대 과제를 제시했다.

종로구의 일자리 6대 분야 추진계획은 주민 생활과 밀접하게 맞닿아 있다. 그 중심인 ‘돌봄서비스’는 어르신·장애인·자활 등 취약계층을 위해 맞춤형 돌봄 수요와 인력을 지역 안에서 순환시킨다.

‘환경·안전 관리’는 역사·문화 자산을 지키는 지역특화형 일자리를 늘리고 무단투기 단속 인력 등을 채용한다. ‘공공시설 관리’는 공원·도서관·광장을 돌보는 생활밀착형 인력을 배치한다. ‘관광·문화’는 인사동·대학로·북촌·서촌의 관광자원과 손잡아 경쟁력을 키운다.

‘공공행정’은 청년 행정체험단 등 체험형 일자리를 만들어 청년의 행정역량을 키운다. ‘지역특화·민관협력’ 분야는 봉제·주얼리 기능인력을 길러내고 지역산업 경쟁력 제고에 힘쓴다.

7월 1일부터는 구 누리집에 ‘일자리 플랫폼’ 코너를 운영한다. 유관기관과 외부 플랫폼의 공공·민간 채용 정보에 더해 취업교육 등 다양한 일자리 정보를 한곳에 모아 구민이 더 쉽게 일자리에 다가서도록 돕는다.

한편 유찬종 구청장은 1일 오전 국립서울현충원을 참배하고, 취임 첫 업무로 ‘종로형 일자리·상권 상생 추진계획’을 1호 결재했다. 취임식은 오후 2시 30분 종로구민회관 2층 대강당에서 개최한다.

유찬종 구청장은 “주민 뜻대로, 구민을 이롭게, 종로를 새롭게 만들겠다는 약속을 지키겠다”며 “일자리 창출을 비롯해 주민 생활과 맞닿은 공약을 차근차근 현실화하고 주민의 목소리를 더 많이 들으며 눈높이에서 일하겠다”고 말했다.