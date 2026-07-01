숙련공들 수십년 노하우로 정밀 배합 믹서트럭 센서 장착…오차 없는 배차 공정 시뮬레이터로 강도별 제품 생산 국내 1위 레미콘기업 품질관리도 각별

세상에는 기업이 참 많습니다. 다들 무얼 하는 회사일까요. 쪼개지고 합쳐지고 간판을 새로 다는 회사도 계속 생겨납니다. 새로운 사업을 시작하기도, 수년을 하던 사업을 접기도 합니다. 다이내믹한 기업의 산업 이야기를 현장 취재, 데이터 분석 등을 통해 쉽게 전달해드립니다.

“현장에서 수십년간 레미콘만 보는 숙련자들은 배합되는 모습만 봐도 무엇이 부족한지 압니다. 물이 부족한지, 시멘트가 과하게 들어갔는지, 골재 상태가 어떤지를 섞이는 것만 보고도 알아요. 실제 데이터와 눈으로 본 예측치를 비교하면 거의 일치하는 일이 많습니다.”

유진기업 서서울공장 사무동 3층. 생산라인에 들어가기 전 먼저 들른 시뮬레이터 실에서 들은 말이다. 건설 자재 가운데 없어서는 안되는 레미콘은 그 터프한 모습과는 달리 실은 아주 예민한 소재다. 그날의 날씨와 온도 습도 등이 모두 배합 결과를 가르는 주요 원인들이 된다.

숙련된 작업자는 배합 상태를 눈으로 알아 맞춘다. 레미콘의 가장 중요한 ‘강도’는 그래서 기준치보다 다소 여유있게 높게 잡는 것이 통상이다. ‘배합의 마술’이라는 표현이 현장에서 나오는 이유기도 하다.

서서울공장 3층에 설치된 ‘시뮬레이터 실’ 화면에는 배합 비율과 공정 흐름이 구현돼 있었다. 시멘트, 골재, 모래, 혼화제. 무엇을 얼마나 넣고 어떻게 섞느냐에 따라 결과물이 달라진다. 작업자는 수치를 보고, 현장 인력은 감각으로 판단한다.

안전화로 갈아 신고, 안전모와 형광 조끼를 착용한 뒤 생산라인으로 이동했다. 공장에 들어서자마자 굉음이 밀려왔다.

대형 모터가 돌아가는 소리, 컨베이어벨트가 빠르게 회전하는 소리, 골재와 모래가 섞이고 쏟아지는 소리, 그리고 현장 기계음들이 겹쳤다. 컨베이어벨트는 정확히 필요한 양만큼의 골재와 모래를 실어 굉장히 빠른 속도로 저장소에서 배처플랜트(B/P)로 실어 날랐다.

배처플랜트는 크게 3개 층으로 구성된다. 최 상단인 3층에는 저장빈(Storage Bin), 2층에는 계량빈(Weigh bin), 1층에는 믹서 (Mixer)가 위치한다. 저장 사일로에 보관됐던 골재와 모래는 컨베이어벨트를 타고 ‘저장빈’에 배분되고, 이를 정확히 계량하는 계량빈에서 필요한 양만큼의 각 성분들이 믹서기로 흘러들어가 섞인 뒤 우리가 흔히 ‘레미콘차’라고 부르는 원통형의 ‘믹서트럭’에 실리게 된다.

이 과정 가운데 핵심은 믹서기다. B/P 1호기에 설치된 믹서기는 최근 교체된 신형 설비다. 레미콘 제조 과정 가운데 가장 큰 부하가 걸리는 구간이 믹서기다. 믹서기는 4루베(㎥), 6루베, 8루베짜리가 있다. 레미콘을 섞는 과정에서 오차가 나면 레미콘의 품질도 결과값이 달라진다. 믹서기 아래에는 레미콘 차량들이 줄지어 대기하고 있었다. 상차가 끝나면 곧바로 현장으로 출발한다.

시간 제한도 있다. 상차부터 타설까지 통상 90분 이내에 마쳐야 한다. 기온이 낮거나 조건이 맞으면 120분까지 가능하다. 초지연 콘크리트를 쓰면 최대 180분까지도 버틸 수 있다. 혼화제 종류와 배합 방식도 달라지고 초지연 콘크리트가 사용되면 단가도 올라간다. 최근 혼화제 부족 이슈가 발생했으나, 혼화제 원료 제조업체가 ‘생산약속’을 하면서 현재는 혼화제 부족 문제는 일단 수면 아래로 가라 앉았다.

하루에 수백대의 차량이 들고 나는 상황이라 다른 규격의 레미콘을 싣는 경우는 없느냐고 물었다. 현장관계자는 “옛날에는 차량이 잘못 들어와 엉뚱한 규격의 레미콘을 받아가는 경우도 있었다. 그런 경우 레미콘을 씻어 내고 다시 상차를 해야 했지만, 지금은 센서가 차량마다 모두 부착돼 있어 그런 일은 아예 일어날 일이 없다. 차량 배차가 잘못들어오면 상차가 이뤄지지 않게끔 설비가 돼 있다”고 설명했다.

방문한 날은 목요일이었다. 상대적으로 물량이 적은 날이다. 금요일과 월요일, 화요일에 물량이 몰린다고 했다. 주말 공사 일정 영향이다. 계절 변수도 뚜렷하다. 3월부터 5월까지가 성수기다. 7월과 8월은 장마와 휴가로 주춤하고 가을에 다시 늘고 겨울은 비수기다.

공장 내부 소음은 계속 이어졌다. 저장빈과 계량빈이 움직이는 소리가 겹쳤다. 금속이 부딪히는 소리, 모터 회전음이 공간을 채웠다. 그 안에서 작업자들은 각자의 위치를 지켰다. 시멘트 사일로 위로 올라갔다. 높이는 눈 대중으로 봐도 20미터를 훌쩍 넘겼다. 아파트 6~7층 높이다. 시멘트 사일로 상부에는 집진기가 설치돼 있었다. 생산 과정에서 발생하는 먼지를 빨아들여 필터를 거친 뒤 배출한다. 외부로 나가는 공기는 정화된 상태다.

유진 서서울공장 부지는 약 1만평 정도다. 레미콘 믹서트럭이 드나드는 대부분의 바닥은 물에 젖어 있었다. 먼지 비산을 막기 위한 조치다. 공장 곳곳이 물로 관리된다.

사용된 물은 모두 회수해 재처리한다. 외부로 유출되면 오염 문제가 생길 수 있다. 상차를 마친 레미콘 차량은 출구에서 물 웅덩이를 통과한다. 바퀴에 묻은 이물질을 제거하기 위해서다. 웅덩이 깊이는 바퀴 절반 수준으로 거의 대부분의 흙과 같은 물질들이 떨어져 나간다.

서서울공장은 한때 아시아 최대 규모였다. 현재도 국내에선 최대 설비다. 대형 배처플랜트 4기와 대량 운송 체계를 동시에 갖춘 곳은 많지 않다. 레미콘은 건설 현장의 시작점이다. 눈에 보이는 구조물 이전 단계에서 품질이 결정된다. 공장에서 ‘비빈’ 결과가 현장에서 굳는다.

유진기업은 국내 1위 레미콘회사 답게 품질 관리도 각별하다. 유진기업 기술연구소에선 파괴 실험도 진행됐다. 기자의 요청으로 진행된 둥근 원통 형태의 레미콘 덩어리는 다 굳은 다음 파괴 실험을 거치는데, 이날 기자가 직접 본 파괴 실험에서 콘크리트는 기준(50MPa)보다 더 굳은 52MPa를 기록했다. 기계장치는 균열이 갈 경우 그 시점에서 자동으로 멈추 추가적인 튐 파괴를 막는다고 했다.

연구소에선 ‘수중 양생’ 실험도 계속 진행되고 있었다. 커다란 양생 수조에 수백개의 원통형 콘크리트가 굳고 있었는데, 최대 28일 동안 굳게 만든다. 물을 섞어 만든 레미콘이 물 속에서 충분한 굳기를 얻을 수 있는 것은 혼화제 및 시멘트 등과의 ‘혼합 마법’ 덕분에 가능하다고 했다.

콘크리트는 날씨에 따라 작업을 할 수 있는 날과 아닌날로 나뉘는데, 1년 365일 가운데, 너무 더워서, 추워서, 비가와서 타설이 불가능한 날이 100여일 가량이나 된다고 했다. 대부분의 ‘특수 콘크리트’는 이런 날씨들에도 타설이 가능한 콘크리트들이다. ‘날씨와의 전쟁’이 특수 콘크리트를 만들게 된 주요 원인 중 하나다.

홍석희 기자