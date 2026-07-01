무상 교육·매달 100만원 교육지원금

삼성은 30일 서울 강남구 ‘삼성청년SW·AI 아카데미(SSAFY)’ 서울캠퍼스에서 14기 수료식(사진)을 개최했다고 1일 밝혔다.

2018년 시작한 SSAFY는 지금까지 85% 달하는 누적 취업률을 나타내고 있다. 전체 교육과정의 60%를 인공지능(AI) 교육에 할애하며 실전형 AI 인재를 양성하고 있다.

수료식에는 SSAFY 수료생 및 가족 100여명을 비롯해 권창준(앞줄 왼쪽 세 번째) 고용노동부 차관, 박승희(앞줄 왼쪽 네 번째) 삼성전자 CR담당 사장, SSAFY 자문위원인 류석영 카이스트 전산학부 교수 등이 참석했다. 서울·대전·광주·구미·부울경 등 전국 캠퍼스의 수료생은 온라인으로 함께했다.

SSAFY는 이재용 삼성전자 회장이 직접 챙기는 삼성의 대표적인 인재양성 사회공헌 프로그램이다. 모든 교육 과정이 무상이며, 교육생이 교육에만 집중할 수 있도록 매달 100만원의 교육지원금도 지급한다.

2018년 12월 1기 교육을 시작한 이래 13기까지 1만1000여명이 수료했고, 9396명이 취업해 취업률이 85%에 달한다. 14기 조기 취업자까지 포함하면 누적 취업자는 1만명에 육박한다.

수료생은 삼성전자를 비롯해 현대오토에버, 롯데이노베이트, BNK 부산은행 등 IT·통신·금융을 비롯한 다양한 기업에 취업하였으며 레인보우로보틱스, 골든플래닛 등 로봇·생성형 AI 전문 기업에도 진출하고 있다. 이정완 기자