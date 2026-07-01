[헤럴드경제=장연주 기자] 경남 통영에서 발생한 60대 여성 살인사건의 용의자가 20일 넘게 검거되지 않고 있는 가운데, 온라인을 통해 확산된 용의자의 이미지는 인공지능(AI)로 조작된 것으로 파악됐다. 이에 따라 수사 혼선과 2차 피해 우려가 커지고 있다.

1일 경찰에 따르면, 지난 달 10일 오전 6시34분께 경남 통영시 한 주택에서 60대 여성 A씨가 숨진 채 발견됐다.

경찰은 CCTV 분석을 통해 사건 당일 오전 2시께 모자와 복면을 착용한 남성이 주택에 침입한 뒤 범행 후 손가방 등을 들고 달아난 사실을 확인하고 강도살인 사건으로 보고 수사를 이어가고 있다.

용의자는 30~40대로 추정되는 건장한 체격의 남성으로 파악됐다.

이 남성은 새벽 2시경 야구모자를 깊게 눌러쓰고 복면을 착용해 눈을 제외한 얼굴 전체를 가린 상태였으며, 지문을 남기지 않기 위해 장갑까지 착용하는 치밀함을 보였다.

CCTV에는 남성이 처음 침입할 당시와 달리 주택을 나설 땐 손가방 등을 챙겨 나가는 장면이 담겨 있어 강도살인으로 추정하고 수사를 진행 중이다 이와 함께 CCTV 영상을 캡처한 용의자 수배 전단을 배포했다.

하지만 용의자가 범행 당시 모자와 복면, 장갑까지 착용한 데다 CCTV 영상도 흐릿해 신원 특정에 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌다. 사건 발생 20일이 넘도록 용의자가 검거되지 않으면서 지역사회 불안도 커지고 있다.

더욱이 최근 인스타그램에 ‘통영 강도살인 범인’이라며 한 남성의 얼굴 사진이 빠르게 퍼지면서 문제는 더 커졌다. 수배 전단에 흐릿하게 나온 남성의 모습이 선명한 이미지로 교체돼 확산됐는데, 이는 AI로 가상의 이목구비를 덧입힌 합성 게시물인 것으로 드러났다.

심지어 매섭게 노려보는 듯한 표정까지 담겨 있어 마치 경찰이 새로 확보한 고화질 단서처럼 보여 수사에 혼선을 주고 있다는 지적이다.

실제로 해당 게시물에는 “범인이 외국인 같다”, “눈매와 체격을 보니 중앙아시아 출신 외국인 노동자 같다” 등 추측성 댓글이 이어지고 있다.

이에 대해 해당 사건을 수사중인 경찰은 “SNS에 유포된 사진은 공식 자료가 아니다”라고 밝혔다.

경찰 관계자는 “SNS에 떠도는 사진은 경찰이 제공하거나 확보한 사진이 아니며 증거로 활용할 수도 없다”고 강조했다.