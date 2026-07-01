2호 결재는 ‘서민 위한 주차단속 완화’

민선 9기 첫날인 7월 1일 서강석(사진) 송파구청장의 1호 결재안은 ‘잠실주공5단지 재건축 사업시행계획인가’였다. 2호 결재는 ‘서민 생활 지원을 위한 주차단속 완화계획’였다. 서 구청장은 민선 9기 ‘더욱 살기 좋은 도시 송파’를 내걸고 주민이 체감하는 변화를 만들기 위한 민생 현장 중심 행정을 실현해 나갈 계획이다.

잠실주공5단지는 2003년 사업 추진 이후 정비계획 수립에만 8년이 걸렸고 여러 난관을 겪으며 좀처럼 속도를 내지 못했다. 그러다 민선 8기 들어 송파구가 ‘규제행정’에서 ‘지원행정’으로 방향을 바꾸면서 2024년 4월 도시계획위원회, 2025년 6월 통합심의를 잇달아 통과했고 같은 해 12월 조합은 사업시행계획인가를 신청했다.

이번 인가로 잠실5단지는 주택용지에 4942세대, 복합용지에 1469세대 아파트와 함께 판매, 업무, 문화시설이 들어선다. 조합은 올 하반기 감정평가와 분양신청을 마치고, 2027년 관리처분계획 인가를 신청할 예정이다. 2호 결재는 일상의 주차 부담을 줄이는 내용이다. 이번 조치는 과도한 단속으로 주민이 과태료를 납부하는 일을 줄이고 소상공인을 보호하자는 취지다. 앞으로 송파구 주차 행정은 ‘단속 중심’에서 ‘계도 중심’으로 바뀐다. 특히 토·일요일과 공휴일에는 주차단속을 중지한다. 손인규 기자